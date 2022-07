Lewica odwiedza małe miasta. Opowiada o bezpiecznej rodzinie [zdjęcia]

„Bezpieczna Rodzina” - wakacyjna trasa Lewicy dotarła na Kujawy i Pomorze. Rano politycy Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy odwiedzili Grudziądz, potem przyjechali do Inowrocławia.

Politycy spotkali się z mieszkańcami na tamtejszej giełdzie. - Odwiedzamy małe miasteczka i średnie miasta, bo to tu są największe problemy, z którymi trzeba sobie poradzić: inflacja, drożyzna, spadek jakości życia – mówił poseł Krzysztof Gawkowski.- Nasze spotkania to także możliwość rozmowy z mieszkańcami twarzą w twarz o tym co robimy – podkreślał poseł Jan Szopiński. Dodał, że Lewica wystąpiła ostatnio do minister rodziny i polityki społecznej, Marleny Maląg w kwestii funkcjonowania w Polsce warsztatów terapii zajęciowej.Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała, że według statystyk sejmowych Lewica jest klubem, który złożył najwięcej ustaw i uchwał w Sejmie.Podczas wizyty w Inowrocławiu politycy i działacze Lewicy przeszli przez tamtejszą giełdę. Rozmawiali z mieszkańcami, rozdawali swoją gazetkę i gadżety, m.in. cukierki i odblaski. Następnie w ramach wakacyjnej trasy pojechali do Mogilna, a później do Lipna.