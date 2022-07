Nowa przystań we Włocławku, a przy okazji festiwal pełen atrakcji

W niedzielę po rozbudowie została otwarta przystań przy ulicy Płockiej we Włocławku. Zorganizowano też festiwal „Przystań z włocławskim Skarbem” dla dzieci małych i tych nieco większych.

Do godziny 19.00 na przystani przy ul. Płockiej czeka moc atrakcji. Co ważne, wszystkie atrakcje dla dzieci w ramach festiwalu będą bezpłatne: animacje, warsztaty, konkursy, występy i strefa zabaw.W ramach inwestycji powstały również miejsca namiotowe, miejsca dla kamperów oraz domki letniskowe. Jest także szatnia i sanitariaty. Nie zabraknie również miejsc rekreacyjnych – plenerowej siłowni i placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni, na którym zamontowane zostały urządzenia i zabawki interaktywne. Warto dodać, że przy ul. Płockiej powstał także pierwszy we Włocławku wodny plac zabaw z brodzikiem dla dzieci oraz kąpielisko z pokładem deskowym i basenem o wymiarach 25 na 12 metrów ( o pojemności ok. 3750 metrów sześciennych), które działają z wykorzystaniem wody w obiegu zamkniętym. Basen napełniany jest jednorazowo przez sezonem. Woda w nim ma mieć parametry wody pitnej.Koszt przebudowy przystani wyniosła 20 mln zł z czego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 12 mln zł z unijnych środków.