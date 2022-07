Premier Mateusz Morawiecki na Kujawach i Pomorzu. Poruszył wiele ważnych tematów

Premier Matusz Morawiecki odwiedził w sobotę (9 lipca) Kujawy i Pomorze. Były dwa punkty jego wizyty - miejscowość Myśliwiec koło Więcborka oraz Rypin, gdzie mieszkańcy mogli zadawać premierowi pytania.

Na pikniku w Myśliwcu Mateusz Morawiecki mówił o problemach związanych z tranzytem ukraińskiego zboża przez Polskę.- Jeżeli są takie przypadki, poleciłem wicepremierowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi sprawdzenie dokładne, gdzie to występuje i zablokowanie tego procesu. Żeby zboże, które wjeżdża do Polski z Ukrainy było sprzedawane w Afryce i na Bliskim Wschodzie, tam zabezpieczało potrzeby żywnościowe. My mamy w Polsce polską żywność, polskie zboże i będziemy zabezpieczać polską wieś i polskiego rolnika - powiedział Morawiecki.23 czerwca br. powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw Transportu Produktów Rolnych i Spożywczych z Ukrainy, na czele którego stanął wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.W Rypinie szef rządu poprosił młodych ludzi, by byli ambasadorami prawdy i przestrzegł przed powrotem do władzy Platformy Obywatelskiej. Szef rządu został też zapytany, dlaczego podczas kryzysu cierpią zwykli Polacy, podczas gdy spółki Skarbu Państwa notują zyski.- Spółki realizują wyższe zyski, dlatego albo poprzez regulatora, albo same spółki wypracują mechanizm podzielenia się tymi zyskami z obywatelami, albo wprowadzimy - tak, jak Francja, Anglia, Hiszpania - podatek od zysków nadzwyczajnych na te spółki gazowe, energetyczne, które mają, rzeczywiście, bardzo wysokie zyski. Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie - powiedział premier. Poruszył także kwestię drogiego opału.- Postaramy się ekogroszek i pelet w większych ilościach kupić - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że na rynku brakuje jednego i drugiego paliwa do palenia w piecach, ale rząd robi wszystko, aby je sprowadzić i obniżyć ich cenę.W czasie wizyty burmistrz i starosta Rypina podziękowali premierowi za rządowe dofinansowanie do budowy szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych. Uroczyste otwarcie placówki zaplanowano na 1 września 2023 roku.