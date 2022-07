Piesi i rowerzyści też wrócili na wyremontowany wiadukt [wideo]

Od 7 czerwca kierowcy mogli już jeździć wiaduktem w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Piesi i rowerzyści musieli jednak czekać nieco dłużej.

Kilka dni temu nawierzchnię żywiczną ukończono i 6 lipca została oddana do użytku. Prawdopodobnie nie powtórzy się sytuacja z południowej nitki wiaduktu, sprzed kilku lat, że trzeba było ją poprawiać. Sprawdziliśmy, że jedzie się po niej bardzo dobrze.Wiadukt, jako pierwszy obiekt w Bydgoszczy, ma tzw. cichą dylatację, czyli dzielące nawierzchnię stalowe elementy w falistym kształcie – bez nakładek – co obniża poziom hałasu o ok. 45 procent.Drugą nowością jest zastosowanie na ciągu pieszo-rowerowym fibrobetonu, czyli betonu zbrojonego włóknem rozproszonym – to z kolei zmniejsza zarysowania chodników.Prace nad przebudową rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku, pochłonęły 22 mln zł. Wykonano nowe filary i przęsła. Wykonawcą robót była firma Mostostal Kielce. Nie udało się dotrzymać terminu, kierowcy nowym odcinkiem mieli jeździć już zimą.