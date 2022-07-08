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Grudziądz: bakterie coli w wodzie z kranu. Można ją pić warunkowo, tylko po przegotowaniu
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2022-07-08, 13:15 Redakcja

Інформація для України – Торунська інфолінія – Україна

Фото ілюстративний / pixabay.com
Фото ілюстративний / pixabay.com
У сьогоднішньому довіднику українською мовою, в т.ч. про Торуньську гарячу лінію для українців та програму мистецької резиденції для артистів з Білорусі та України, в якій бере участь Польський театр у Бидгощі.
Від сьогодні (8.07) працює Торунська інфолінія Україна. Телефонуючи за номером 56 611 84 04, біженці отримають пакет необхідної інформації щодо грошової допомоги, місця проживання, пропозиції праці чи занять для дітей. Інфолінія повстала замість пункту інформації на вокзалі Торунь Глувни. Планується, що інфолінія функціонуватиме 3 місяці. Від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 20:00 а також у суботи від 8:00 до 14:00. Інфолінія має теж електронну адресу. Докладну інформацію знайдете на сторінці www.torun.pl.

Польський Театр у Бидгощі бере участь у організованій Театральним Інститутом ім. Збігнєва Рашевського програмі мистецької резиденції для митців з Білорусі і України. В Бидгоському театрі свою творчіть реалізує українська акторка Євгенія Доляк і українська письменниця драматург Олена Лагушонкова. Резиденція це така форма підтримки і опіки, котру театр пропонує артистам, що наважуються ризикувати і шукають нових форм самовираження та відносин з глядачами.

А на кінець кілька пропозицій на вихідні дні. В Хелмні розпочинається сьогодні Ярмарок Ящірок а також Міжнародні Зустрічі з Фольклором. До неділі організатори запрошують на хелмський ринок та променаду що на вул.Грудзьондська а також до розташованого неоподалік парку. Будуть концерти, заняття та ярмарок народної творчості. Зіркою свята буде гурт Еней. У Влоцлавку в Суботу відбудуться "Міські Танці”. Організатори запрошують о 16:00 в околиці кав'ярні "Середмістя” що на вулиці 3 травня. В програмі: жива застільна музика, гриль та солодощі. А в Іновроцлаві в неділю в Рамках Музичного Літа відбудеться концерт торунського гурту KAJOA. Звучатиме мелодійний рок з елементами електроніки. Початок о 16:00.

Переклад Ірени Станчик
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