Інформація для України – Торунська інфолінія – Україна

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У сьогоднішньому довіднику українською мовою, в т.ч. про Торуньську гарячу лінію для українців та програму мистецької резиденції для артистів з Білорусі та України, в якій бере участь Польський театр у Бидгощі.