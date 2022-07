Wybuch gazu w kamienicy w Inowrocławiu. Dwie osoby poszkodowane

Uszkodzony budynek przy ul. Staszica w Inowrocławiu. Fot. Michał Zaręba Część ulicy Staszica w Inowrocławiu jest wyłączona z ruchu. Fot. Michał Zaręba

Dwie osoby zostały ranne w wyniku wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Staszica w Inowrocławiu. Konieczna była ewakuacja mieszkańców budynku.

Jak udało nam się ustalić, 46 letni mężczyzna w stanie ciężkim, ale stabilnym został przewieziony do Poznania. Ma poparzone 60 procent ciała.



Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Pierwsi na miejscu byli pełniący nieopodal służbę policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego. To oni przystąpili do ewakuacji mieszkańców, wynieśli najpoważniej rannego mężczyznę i pomogli kobiecie wydostać się z mieszkania, w którym wejście zasypał gruz. Wkrótce na miejsce dotarła straż pożarna, karetki, pracownicy nadzoru budowlanego, a także pogotowie energetyczne i gazowe. Przyczyny zdarzenia ustala policja.



Budynek został uszkodzony. Zawaliła się jedna ze ścian bocznych budynku i część dachu. Akcja odgruzowywania trwała do piątku, do wczesnych godzin porannych. Kamienica jest komunalna, zarządzana przez IGKiM.



Po wybuchu dziewięć rodzin musiało opuścić swoje mieszkania. Dla części miasto zapewniło tymczasowe miejsca noclegowe w hali przy ul. Rakowicza. Kamienica prawdopodobnie zostanie rozebrana - przekazał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Miasto czeka na decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.