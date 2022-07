Szybciej, łatwiej i bez kolejek. Nowy Szpital w Świeciu testuje internetową rejestrację do poradni

Rejestracja jest dostępna na stronie internetowej www.nowyszpital.pl w zakładce e-rejestracja. Fot. zrzut ekranu ze strony www.nowyszpital.pl/

Do poradni specjalistycznych działających przy szpitalu w Świeciu nad Wisłą można zarejestrować się przez internet. Wystarczy Profil Zaufany.

Obecnie w systemie dostępne są terminy do 14 poradni, np. do poradni ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, chirurgicznej czy urazowo-ortopedycznej.



- Zgodnie z oczekiwaniami naszych pacjentów uruchamiamy specjalny medyczny portal informacyjny, za pomocą którego będzie można zarejestrować się do lekarzy specjalistów w Nowym Szpitalu w Świeciu. W najbliższych tygodniach funkcjonalność rozszerzona zostanie również o lekarzy rodzinnych w Świeciu, w Pruszczu oraz w Serocku, a także o pracownię diagnostyczną tomografii komputerowej czy też rezonansu magnetycznego. W związku z tym, iż jest to testowy etap tego systemu, proszę zgłaszać wszelkie sugestie, spostrzeżenia do biura Zarządu Nowego Szpitala w Świeciu lub też do centralnej rejestracji pod adresem rejestracja.swiecie@nowyszpital.pl - powiedział Przemysław Leśniewski - prezes szpitala.



Rejestracja jest dostępna na stronie internetowej www.nowyszpital.pl w zakładce e-rejestracja. Program do rejestracji jest zintegrowany z Profilem Zaufanym. Kto go posiada nie musi potwierdzać swojej tożsamości.



Jeśli ktoś nie posiada Profilu Zaufanego powinien założyć konto w systemie e-rejestracji i przy okazji wizyty w poradni potwierdzić tożsamość w rejestracji. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości można umawiać się na wizyty.



Medyczny portal informacyjny umożliwia rejestrację do poradni, zmianę terminów czy odwołanie wizyty. Przy rejestracji trzeba podać dane ze skierowania lub w przypadku e-skierowania jego numer. Obowiązkowe jest również podanie preferowanej formy kontaktu.



Użytkownik sam też określa, kiedy chciałby otrzymać przypomnienie o planowanej wizycie.