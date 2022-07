Po strajku pracownicy MZK wznowili pracę – kursują autobusy i tramwaje

Pracownicy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy, po dwutygodniowym strajku, w piątek podjęli pracę. Wznowione zostały kursy na liniach autobusowych i tramwajowych.

Jak poinformował Andrzej Wadyński - prezes MZK, rano uruchomione zostały planowane kursy tramwajów i autobusów, ale jeszcze następuje pewien rozruch po okresie przerwy i część linii będzie uruchamiana sukcesywnie, zgodnie z zamówieniem organizatora przewozów – Miejskiego Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.Strajk w MZK, bez zachowania wymaganych procedur i udziału związków zawodowych, trwał od 24 czerwca do 7 lipca. Protestujący domagali się m.in. podwyżki płac o tysiąc złotych.W czwartek doszło do spotkania prezydenta miasta, władz MZK, przedstawicieli Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej i związków zawodowych – „Solidarności” i Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej. Zwarto porozumienie przewidujące podwyżkę pensji o 350 zł brutto od 1 lipca, pod którym podpisała się większość uczestników spotkania z wyjątkiem szefa ZZPKM w MZK.W porozumieniu wskazano, że decyzję podjęto, „biorąc pod uwagę wzrost inflacji do poziomu 15,6 proc., wzrost ceny paliwa od 1 stycznia 2022 r o 41 proc., zmianę sposobu waloryzacji stawki za wozokilometr z rocznej na kwartalną, a także zgłoszone przez oba związki zawodowe na spotkaniu z radą nadzorczą 31 maja 2022 r. oczekiwania wzrostu wynagrodzenia brutto o 350 zł na etat oraz po zapoznaniu się z sytuacją finansową MZK”.Podkreślono, że wzrost wynagrodzenia zostanie sfinansowany ze środków własnych MZK. Do końca sierpnia mają zostać wypracowane zasady i harmonogram przyszłych regulacji płacowych w spółce oraz system rozwiązań finansowania komunikacji miejskiej.O porozumieniu poinformowano strajkującą załogę. Po kilku godzinach protestujący pracownicy zdecydowali, że kończą protest i następnego dnia przystąpią do normalnej pracy. Decyzja nie była jednomyślna, ale podjęto ją z uwagi na mieszkańców.Szef ZZPKM Andrzej Arndt, po decyzji załogi, powiedział, że nadal aktualny jest postulat podwyżek pensji o tysiąc złotych. Zaznaczył, że związek przejął sprawę i będzie prowadził w formie sporu zbiorowego formalne negocjacje z zarządem spółki.MZK obsługuje wszystkie linie tramwajowe – 10 i większość linii autobusowych – 31 z 42, a pozostałe prywatny przewoźnik. W czasie strajku uruchomionych zostało 16 zastępczych linii autobusowych. Obsługiwały je prywatne firmy. Jednak autobusy nie docierały do części rejonów miasta i pobliskich gmin, a pasażerowie skarżyli się na częstotliwość kursów i warunki panujące w pojazdach.Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przypomniał, że obowiązują wakacyjne rozkłady jazdy w dni powszednie na liniach autobusowych nr: 52, 54, 69, 73/76, 83, 89, 92, 31N, 32N oraz 33N. Dodatkowo do obsługi linii międzygminnej nr 99 (Bydgoszcz-Chmielniki-Nowa Wieś Wielka) we wszystkie dni tygodnia kursują wyłącznie autobusy przegubowe. W weekendy linia nr 82 w wybranych godzinach jedzie do pętli Las Gdański, a w niedzielę i święta na wniosek gminy Dobrcz została zawieszona linia nr 97.