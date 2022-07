W piątek kierowcy i motorniczowie MZK w Bydgoszczy wracają do pracy! [aktualizacja]

Choć czwartkowe spotkanie związkowców z prezydentem Bydgoszczy nie przyniosło rozwiązania, po jego zakończeniu Andrzej Arndt ze związków zawodowych obiecywał przedstawić załodze to o czym rozmawiano.

od piątku 8 lipca

Aktualizacja:

Nic nie wskazywało na to, że dojdzie do przełomu. Jednak po kilkudziesięciu minutach okazało się, że po rozmowie ze strajkującymi pracownikami jest decyzja o powrocie do pracy, zatemautobusy MZK i tramwaje wrócą na ulice, a mieszkańcy, po dwóch tygodniach przerwy, znów będą mogli korzystać z taboru MZK.Decyzja nie była jednogłośna, a, jak przekazał nam Andrzej Arndt, podjęto ją „z troski o bezpieczeństwo pasażerów”.Obrót sprawy tak na twitterze skomentował prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski: „Rozsądek zwyciężył. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość”.Skontaktowaliśmy się z Andrzejem Arndtem ponownie prosząc o szczegóły.– Czwartkowe spotkanie w Ratuszu z decydentami pokazało, że ich generalnie, to jest moje odczucie, społeczeństwo nie interesuje, taka walka była jak w ringu, co jest kompletnie niedopuszczalne, żeby kartą przetargową było nasze społeczeństwo. W związku z tym, że taka jest upartość ze strony właściciela, co i tak się czkawką odbije, bo część kierowców prawdopodobnie odejdzie i będzie dalej brakowało pojazdów na mieście, ale teraz uznaliśmy, widząc co dzieje się na mieście, jak społeczeństwo cierpi, że w piątek kierowcy i motorniczowie wyjadą na linie i robią to tylko i wyłącznie dla pasażerów – powiedział.