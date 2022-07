Przebudowany zostanie zachodni wiadukt na ul. Armii Krajowej

Umowę na przebudowę zachodniego wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy w czwartek zawarł Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z wykonawcą - Mostostalem Kielce. Fot. Archiwum

Umowę na przebudowę zachodniego wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej w Bydgoszczy w czwartek zawarł Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z wykonawcą - Mostostalem Kielce. Koszt inwestycji to prawie 29 mln zł.

Wiadukty na ul. Armii Krajowej znajdują się nad torami dwóch linii kolejowych: Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej.



Po przebudowie zachodni wiadukt - tak jak dotąd - będzie posiadał dwa pasy ruchu dla samochodów, ale zostanie dostosowany do potrzeb pieszych i rowerzystów. W latach 2019-2020 został przebudowany sąsiedni wiadukt po wschodniej stronie trasy.



– Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Funkcjonalnie należy się spodziewać +lustrzanego+ układu w porównaniu do tego, który wybudowano razem z wiaduktem wschodnim. Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego - podkreślił w komunikacie ZDMiKP.



Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku.



Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej zaprojektowało już nieistniejące bydgoskie Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, a wybudowało Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych – oddano je do użytku w 1984 r.



Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu. Zdecydowano o ich przebudowane.



Wiaduktom na ul. Armii Krajowej, decyzją radnych, tego roku patronuje Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy i wieloletni dyrektor Radia Wolna Europa.