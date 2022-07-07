Інформація для України - святкові пропозиції

В рамках щорічної акції Куявсько-Поморської туристичної організації (K-POT) ви можете завантажити безкоштовний додаток і можливість відвідати унікальні місця регіону. Фото Анджей Гойнський

Про безкоштовне репетиторство польської мови для українців та новий сайт з інформацією про ВІЛ та СНІД, доступний і українською.

Безкоштовні репетиторства з польської мови протягом канікулів. Безкоштовні лекції онлайн на платформі Tutors.live адресовані українцям незалежно від їх місця знаходження. Окрім можливості скористатися з безкоштовних занять, можна також приєднатись до групи в якості репетитора і самостійно вести безкоштовні лекції. Tutors.live зробила доступною свою платформу для ведення лекцій як індивідуальних так і групових. Акція триватиме до кінця серпня. Докладніша інформація доступна на сторінці www.torun.pl



Створено нову сторінку з інформацією про СНІД. Портал www.pozytywnezycie.eu є доступним для всіх. На цій сторінці ви знайдете найважливішу інформацію про вірус на трьох мовах: польській, англійській і українській а також телефони, електронні адреси та назви інтернет сторінок найактивніших організацій позаурядових, котрі підтримують ВІЛ інфікованих на території Польщі. Сторінку створено в рамках проекту Академія Позитивного Життя, реалізованого Фундацією Суспільної Освіти на кошти здобуті у конкурсі Позитивно Відкриті.



Стрілецьке варення, кциньська гірчиця, накельський короп і гусятина — це все Куявсько-Поморські смаколики. В рамках цьогорічної кампанії Куявсько-Поморської Туристичної Організації можна завантажити безкоштовний додаток та відвідати мальовничі місця регіону. Найактивніші можуть здобути ваучери на проживання у готелях та господарствах зеленого туризму у нашій області. “Туристичний паспорт” то річна кампанія для заохочення мешканців області і туристів до подорожей по Куявах і Поможу. З додатком можна добратися до місцевостей, де відбувається продукція сонячного меду, варення і соків, знаменита гусятина та рибні блюда, смачні жовті та білий козячий сир. Додаток paszport.kujawsko-pomorskie.travel доступна також українською та польською мовами. Після завантаження цього додатку і створення профілю — можна вирушати у подорож. Акція триватиме до жовтня місяця.



Переклад Ірени Станчик