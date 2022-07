Nowe inwestycje drogowe w powiecie inowrocławskim

Umowy podpisane, będą inwestycje drogowe w powiecie inowrocławskim. Zielone światło dla przebudowy dwóch odcinków - chodzi o drogi: Wierzchosławice - Skalmierowice-Szadłowice i Jaksice - Tuczno - Rybitwy. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał umowy.

- W czasie kiedy pełnię funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego nasze samorządy w regionie zrealizowały ponad 2 tys. km dróg i ponad miliard złotych trafił z różnych programów, ale przede wszystkim z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do naszych samorządów. Jest to naprawdę ogromna ilość zadań. Dzisiaj podpisałem kolejne dwie ważne umowy dla powiatu inowrocławskiego. Łączna wartość tych zadań to 15 mln zł, dofinansowanie rządowe wyniosło 7,5 mln zł. Przebudowane będą dwie drogi powiatowe - powiedział Mikołaj Bogdanowicz.- Oba te odcinki dróg powiatowych są obecnie bardzo wąskie, nawierzchnia jest zniszczona i spękana. Z trudem mogą minąć się tam dwa pojazdy. Nie ma mowy o bezpiecznym czy komfortowym jeżdżeniu. Powiat ma już podpisane umowy z wykonawcą na remonty obu tych dróg - powiedział Artur Kisielewicz, rzecznik Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.Remonty potrwają do później jesieni. Po ich zakończeniu kierowcy pojadą szerszymi jezdniami. W planach jest także budowa chodników, parkingu i zatok.