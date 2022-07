Mieszkańcy Białych Błot i Osielska odzyskają połączenia autobusowe z Bydgoszczą

Od piątku ( 8 lipca) do dwóch podbydgoskich gmin zaczną kursować autobusy - zapowiedział na spotkaniu komisji doraźnej w sprawie MZK zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz.

- Od piątku na liniach międzygminnych Białe Błota i Osielsko będzie włączonych 5 autobusów oraz dodatkowe kursy dla linii Z 68 - powiedział Mirosław Kozłowicz.Kursy realizować będzie prywatny przewoźnik.Od 25 czerwca w Bydgoszczy funkcjonuje komunikacja zastępcza. Od poniedziałku ( 4 lipca) awaryjna siatka połączeń została wzmocniona dodatkowymi autobusami. Cały czas trwają rozmowy z innymi przewoźnikami.Z kolei prezydent Rafał Bruski poinformował, że prezes MZK zaprosił dziś rano szefów dwóch działających w spółce związków. Zaproponował, aby wspólnie wyjść do załogi i zachęcić ich do zawieszenia strajku. Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej odmówił. Andrzej Arndt wyjaśniał, że był w nocy u załogi, przekazał propozycję prezesa podwyżek w wysokości 350 zł, ale pracownicy jednogłośnie odmówili wyjazdu na trasy.O powrót do pracy zaapelowali do strajkującej załogi bydgoscy radni. Na ręce przewodniczącego Arndta przekazali oświadczenia w tej sprawie.Jutro (7 lipca) w ratuszu mają się odbyć rozmowy prezydenta miasta m.in. z przedstawicielami związków zawodowych, zarządu MZK i rady nadzorczej komunalnej spółki.Protest załogi MZK trwa od 24 czerwca.