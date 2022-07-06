відомоśці для Укряни. Едукація, помоц фінансова і культура

Уряд змінив правила надання грошової допомоги за забезпечення житлом та харчуванням біженців з України. Якщо ви прийняли біженця з України, котрий не має номеру PESEL, то ви також можете подавати заявку на грошову компенсацію.

Донедавна компенсацію 40 злотих можна було отримати виключно якщо громадянам України надано номер PESEL. Від 30 червня цю вимогу зліквідовано — особи котрі надають або надавали допомогу біженцям, можуть подавати заяви на грошову компенсацію за період до 30 квітня 2022 року. Заяви потрібно подати до 14 липня (2022 року).Випускники дізналися про результати екзаменів на атестат зрілості (так звана матура). Серед осіб, що здавали цей екзамен у цьому році було 34 особи з України. 18 осіб з них здало іспити — а це близько 53%. 40% біженців не здало іспитів з одного предмету і може його перездати у серпні і відповідно 6 %, а це така сама кількість як і у випадку з польськими учнями — екзамени на атестат зрілості нажаль поки що не здали. Бажаємо цим учням успіху у наступному році. Для осіб з України на екзаменах було приготовано полегшення. Одним з таких полегшень було переклад завдань на українську мову.Журі конкурсу Аврора — Драматургічна Нагорода Міста Бидгощ 2022 визначило 5 фіналісток. Серед них також 2 українські авторки — Людмила Тимошенко з текстом “Пять пісень Полісся” і Ніна Захоженко з твором “Я, війна і пластикова граната”. На конкурс надійшло 195 драматургічних творів, авторами котрих були митці з 15 ти країн. Фінальні тексти будуть представлені у формі сценічних ескізів протягом XXI Фестивалю Прем'єр, котрий відбуватиметься в Бидгощі у жовтні місяці. Переможець буде оголошений на кінець перегляду. Вручення нагороди у розмірі 50тис.злотих відбудеться під час урочистості в замку недалеко Бидгощі в місцевості Остромецку.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик