2022-07-06, 13:20 Redakcja
відомоśці для Укряни. Едукація, помоц фінансова і культура
Уряд змінив правила надання грошової допомоги за забезпечення житлом та харчуванням біженців з України. Якщо ви прийняли біженця з України, котрий не має номеру PESEL, то ви також можете подавати заявку на грошову компенсацію.
відомоśці для Укряни. Допомога українським учням у Польщі і для дзиеці
Випускники дізналися про результати екзаменів на атестат зрілості (так звана матура). Серед осіб, що здавали цей екзамен у цьому році було 34 особи з України. 18 осіб з них здало іспити — а це близько 53%. 40% біженців не здало іспитів з одного предмету і може його перездати у серпні і відповідно 6 %, а це така сама кількість як і у випадку з польськими учнями — екзамени на атестат зрілості нажаль поки що не здали. Бажаємо цим учням успіху у наступному році. Для осіб з України на екзаменах було приготовано полегшення. Одним з таких полегшень було переклад завдань на українську мову.
Журі конкурсу Аврора — Драматургічна Нагорода Міста Бидгощ 2022 визначило 5 фіналісток. Серед них також 2 українські авторки — Людмила Тимошенко з текстом “Пять пісень Полісся” і Ніна Захоженко з твором “Я, війна і пластикова граната”. На конкурс надійшло 195 драматургічних творів, авторами котрих були митці з 15 ти країн. Фінальні тексти будуть представлені у формі сценічних ескізів протягом XXI Фестивалю Прем'єр, котрий відбуватиметься в Бидгощі у жовтні місяці. Переможець буде оголошений на кінець перегляду. Вручення нагороди у розмірі 50тис.злотих відбудеться під час урочистості в замку недалеко Бидгощі в місцевості Остромецку.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик