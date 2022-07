To może być weekend marzeń. Daleko nie trzeba szukać - oto nasz przewodnik!

Koncerty, zabawy taneczne, konkursy, biegi: weekendu 9-10 lipca na pewno nie warto spędzać na kanapie, z pilotem w dłoni. Podpowiadamy, dokąd pójść, aby przeżyć wiele pięknych emocji.

BYDGOSZCZ

TORUŃ



WŁOCŁAWEK

ŚWIECIE I OKOLICE



09.07 (sobota), 18:00-22:00, Fabryka LloydaTo już 2 lata istnienia Lloyda. Zagra niepowtarzalny - „Własny Port" na żywo, a następnie taneczna zabawa z Dj-em!Bilet —> goingapp.pl/.../wielkie-swietowanie-2.../lipiec-2022I Pula - 20 zł09.07 (sobota), 19:00-20:00, Katedra Bydgoska, wstęp wolnyLetnie Koncerty Organowe w Katedrze Bydgoskiej to wydarzenie kulturalne, które ma na celu „ożywić” muzycznie Katedrę Bydgoską, jak i tę część miasta. Ma również przypomnieć mieszkańcom Bydgoszczy i regionu jakim skarbem jest Katedra, nie tylko pod względem architektonicznym, czy plastycznym. Świątynia może poszczycić się znakomitą akustyką.Wszystkie koncerty odbędą się co dwa tygodnie w sobotnie wieczory, o godz. 19:00. Wstęp wolny!Podczas Letnich Koncertów Organowych w Katedrze Bydgoskiej wystąpią:- 9 lipca - Filip Presseisen,- 23 lipca - Agnieszka Kosmecka,- 6 sierpnia - Adam Tański,- 20 sierpnia - Patryk Podwojski;09-10.07 (sobota, niedziela), 9:00-18:00, HSW Immobile ŁuczniczkaW ten weekend odbędzie się już 8 edycja triathlonu w centrum Bydgoszczy.Zawody odbędą się na czterech dystansach:- Decathlon TRYathlon (idealny dla debiutantów)- 1/8 (475m pływania, 19km jazdy rowerem i 5,5 km biegu)- 1/4 (950m pływania, 36km jazdy rowerem i 10,8 km biegu)- 1/2 (1900m pływania, 90km jazdy rowerem, 22 km biegu)Oprócz zawodów indywidualnych, na Enea Bydgoszcz Triathlon odbywa się rywalizacja sztafet i Międzynarodowe Mistrzostwa Prawników i Lekarzy w triathlonie.Nowości, które czekają biegaczy na dystansie 1/2:- pływacka trasa „z prądem”- 90 km trasy rowerowej!09.07 (sobota), 18:000-20:00, Kujawsko Pomorskie Centrum KulturyW okresie wakacyjnym odbędą się cztery koncerty z cyklu Muzyczny Rejs, który ma na celu przypomnieć utwory znanych artystów. Podczas pierwszego koncertu na pewno nie zabraknie ciepła i słońca, ponieważ zabrzmią przeboje wspaniałej Anny Jantar, które zaśpiewa Olga Siemiecka. Odpocząć będzie można przy akustycznych aranżacjach na głos i instrumentach klawiszowych.Bilety w cenie 10 złotych od osoby dostępne w siedzibie KPCK oraz na biletyna.pl09.07.2022 10:00 — 10.07.2022 17:00 (sobota, niedziela), Fort I, ul. Winna 19Piknik historyczny Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej ,,REX” oraz Centrum Kulturalno-Historycznego Fort I. Na miejscu będą dostępne: liczne konkursy dla dzieci, stoiska z drobną gastronomią, stoiska z militariami, strzelnica, obozowiska wojskowe, wystawy prac UMK, a także możliwość zwiedzania Fortu I. Podczas dwudniowego wydarzenia będzie można także spotkać rekonstruktorów w strojach noszonych przez wojaków od starożytności, aż po dzisiejsze czasy.09.07 (sobota), 14:30-22:30, Ruiny Zamku Krzyżackiego, Toruń ul. Przedzamcze 1Jabłonki Food & Music Apple Festival - wydarzenie, na którym przy muzyce i jedzeniu torunianie będą mogli celebrować polskie smaki, polską kulturę i naturę.Na czas festiwalu zaplanowane są liczne atrakcje angażujące zmysły. Przewidziano: dania z polskich jabłek, warsztaty plecenia wianków na głowę oraz robienia kwiatów jabłoni. Publiczność będzie mogła odprężyć się przy muzyce, taki artystów jak: Starless, Bluszcz, Vito Bambino oraz Retrosfera. Dokładny program - TUTAJ 09.07 (sobota), godz. 11:00 - prelekcja, ok. godz. 11:40 - recital, Kościół św. JakubaKoncert w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura”. Na organach zagra Dawid Wesołowski.10.07 (niedziela), godz. 19:00, Kościół MB Fatimskiej w BrodnicyOd 10 czerwca do 15 lipca 2022 odbywają się koncerty 37. Świętojańskiego Festiwalu Organowego.W tę niedzielę zagra na organach Zbigniew Gach.10.07 (niedziela), 10:00-18:00, Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4Wystawa „Między tradycją a nowoczesnością. Stanisław Kośmiński – rzeźba i snycerstwo". W Muzeum Toruńskiego Piernika odbędzie się ekspozycja wspaniałego rzeźbiarza oraz artysty młodego pokolenia – Stanisława Kośmińskiego.09.07 (sobota), 14:30, lotnisko w KruszynieStarosta włocławski Roman Gołębiewski i przewodniczący rady powiatu Zygmunt Wierzowiecki zapraszają na tegoroczne Święto Powiatu Włocławskiego.W programie: Festiwal smaku, Koncert BOBI, pokazy lotnicze, wesołe miasteczko, Koncert zespołu Bajm oraz Weekend, zabawa taneczna oraz wiele innych atrakcji. Szczegóły - TUTAJ 09.07 (sobota), 16:00, ul. 3 Maja przy Śródmieście CafeZespół taneczny "Łęgowianie" na wspólne biesiadowanie przy muzyce na żywo. W programie: znane i lubiane przeboje taneczne, kiełbaska z grilla oraz słodki poczęstunek.09.07 (sobota), 19:00-22:00, Centrum Kultury Browar B. Włocławek, ul. Łęgska 28Już od piątku (08.07) trwa Turniej Poezji Śpiewanej, gdzie oceniane są dwa konkursowe koncerty - o 16:30 i 18:15. A w sobotę (09.07) odbędzie trzy godzinny koncert, który podzielony jest na trzy części. W pierwszej części pt. „Pod dobrym drzewem” będzie grany repertuar z różnorodnych tradycji muzycznych mniejszości etnicznych oraz narodowych, które związane są z miastem Włocławek.08.07 - wstęp wolny, 09.07 - bilety w cenie 90 zł w kasie Browaru B. oraz na biletyna.pl10.07 (niedziela), 15:00-19:00, Przystań na Zalewie Włocławskim, ul. Płocka 137W tę niedzielę odbędzie się oficjalne otwarcie nowego obiektu, gdzie powstały m.in. miejsca namiotowe, domki kempingowe, baseny pod chmurką, miejsca cumownicze dla żeglarzy oraz największa atrakcja dla dzieci - nowy wodny plac zabaw.09-10.07 (cały weekend),Świętowanie Gminy zacznie się od biegu „Bukowiecką Dziesiątką" w sobotę o godz. 13:00. Najpierw rywalizować będą dzieci, następnie odbędzie się bieg główny na trasie 10 km.Później czekają takie atrakcje jak: pokaz magii, animacje dla dzieci, występy grup tanecznych oraz solistów, pokaz laserowy, koncerty oraz zabawa taneczna z Dj-em Czesterem. W niedzielę od godz. 16:00 rozpoczną się animacje dla dzieci, o 18:00. wystąpi Eleni, a od godz. 20:00 zabawę taneczną poprowadzi Andrzej Smeja. Szczegóły programu - TUTAJ 09.07 (sobota), 18:00, Amfiteatr w Świeciu ul. KościuszkiWydarzenie, które podzielone jest na dwie części. W pierwszej odsłonie 9.07 (sobta) na deskach amfiteatru zagrają: Vito Bambino, Michał Szczygieł i band duetu songwriterskiego Martin Lange. Cena biletu - 30 zł w Punkcie Informacji w OKSiR oraz na portalu kupbilecik.pl.Druga część odbędzie się 30 lipca, również w amfiteatrze. Tematyka będzie poświęcona muzyce disco polo - o szczegółach i wykonawcach miasto poinformuje niedługo.