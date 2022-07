Piłkarskie talenty z DPS-ów rywalizują na turnieju Seni CUP w Toruniu

Na tych zawodach liczą się entuzjazm, radość i krzepa w nogach, a tego z pewnością nie brakuje graczom – sportsmenom z niepełnosprawnością intelektualną. 20. jubileuszowy turniej powrócił po dwuletniej, pandemicznej przerwie.

6 lipca

7 lipca

To dla nich oderwanie od codzienności, rehabilitacja i zdrowa, sportowa rywalizacjamówi Joanna Hain-Listewnik z Fundacji TZMO „Razem zmieniamy świat”, która organizuje zawody.Na boisku tej niepełnosprawności w ogóle nie widać. Jest tylko pasja do piłki nożnej, do tego co robią. Zawiązują się przyjaźnie, wszystko odbywa się na zasadach fair play i każdy bardzo czekał na ten turniej, żeby znowu tutaj przyjechać.Nasi mieszkańcy są osobami z niepełnosprawnością intelektualną, więc oni potrzebują takiego bodźca, potrzebuję się wyżyć, kolokwialnie mówiąc. Oni po prostu lubią graćmówi Joanna Wstępniak z DPS w Kutnie.Taki wyjazd jest dla podopiecznych naprawdę czymś fajniejszym, niż siedzenie w domu pomocy społecznej.To jubileuszowy, 20. turniej. Wrócił po dwuletniej pandemicznej przerwie. Zakończenie rozgrywek w czwartek (8 lipca).Co jeszcze na turnieju?9:0515:00 Mecze w grupachStadion Miejski, ul. Bema 23/298:3013:00 Mecze w grupachStadion Miejski, ul. Bema 23/2913:00 Konkurs na najlepszego bramkarza Turnieju13:30 Zakończenie turnieju, dekoracja zawodników