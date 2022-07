Pozwolenie na budowę nowej strażnicy w Grudziądzu. Czas na przetarg

W gabinecie prezydenta Grudziądza we wtorek przekazano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1.

Obiekt powstanie przy nowym łączniku ulic Łyskowskiego i Karabinierów. Na ręce Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Jacka Kaczmarka dokument złożył Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.– To kolejny etap tej niezwykle strategicznej inwestycji z punktu widzenia zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i całego regionu. To projekt ważny pod kątem bezpieczeństwa nas wszystkich – zauważył prezydent Maciej Glamowski.Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, teraz ogłoszone będzie postępowanie przetargowe, które powinno wyłonić wykonawcę robót. Przypomnijmy, że inwestycja jest dotowana ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 21 milionów złotych. Według aktualnych decyzji, projekt ma być realizowany w latach 2022-2024.Miasto otrzymało także środki na budowę części drogi dojazdowej od strony ulicy Łyskowskiego. To w ramach rządowego programu Polski Ład. Docelowo, ma powstać także druga część łącznika, która pozwoli na wjazd od strony ulicy Karabinierów.– Dziękuję Miastu za inwestycje towarzyszące w postaci budowy dróg, a także pomoc organizacyjno-administracyjną – powiedział nadbrygadier Jacek Kaczmarek. – Jest to pierwszy element, który rozpocznie proces pełnej inwestycji. Jest już gotowa dokumentacja, która jest potrzebna, aby ten obiekt powstał. Cieszę się, że jest takie zaangażowanie komendanta miejskiego.Nowa strażnica będzie zlokalizowana w zupełnie nowym miejscu, a jej skomunikowanie znacząco się poprawi.– Ten dokument upewnił mnie w tym, że była to mądra i dobra decyzja – dodał starszy brygadier Robert Gutowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. – Zyskamy obiekt, który będzie spełniać wszystkie standardy i będziemy mieli do dyspozycji wszystko, czego nam potrzeba. Chcemy, by była to najbardziej nowoczesna siedziba straży w regionie, tak by nawiązywać do pięknych tradycji i w komfortowych warunkach nieść pomoc potrzebującym.