Z aplikacją po regionie w poszukiwaniu kujawsko-pomorskich smaków

Powidła strzeleckie, musztarda kcyńska, karp nakielski i gęsina – Kujawsko-Pomorskie smakami stoi. W ramach dorocznej kampanii Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (K-POT) jest do pobrania bezpłatna aplikacja i możliwość odwiedzenia wyjątkowych miejsc w regionie.

W tym roku mieszkańcy województwa, turyści i goście, którzy spędzają wakacje na Kujawach i Pomorzu mogą udać się w podróż wzbogaconą kulinarnymi zdobyczami. Dla najaktywniejszych do zdobycia vouchery na pobyt hotelach i gospodarstwach agroturystycznych w naszym województwie i aplikacja do pobrania.



„Paszport Turystyczny” to doroczna kampania zachęcająca mieszkańców województwa i turystów do podróżowania po jego subregionach. Paszport jest miniprzewodnikiem z propozycjami tras zwiedzania – konstelacji. Główną ideą kampanii jest promocja mało znanych zakątków. Każda z tras uwzględnia popularne atrakcje, uzupełnione o tzw. zakaMARKI – punkty na mapie Kujawsko-Pomorskiego o dużym potencjale, które nie są jeszcze w pełni zagospodarowane lub skomercjalizowane. Tym razem przygotowano gratkę dla koneserów regionalnych smaków. Z aplikacją będą mogli dotrzeć do miejsc, w których powstają słoneczne miody, powidła i soki, słynna gęsina, dania z ryb, wyborne sery kozie i twarogi.



Organizatorzy zachęcają do pobrania mobilnej aplikacji paszport.kujawsko-pomorskie.travel/ (dostępnej także w językach angielskim i ukraińskim). Po jej zainstalowaniu i założeniu konta możemy ruszać w teren. Akcja potrwa do października. Za każdym razem, gdy odwiedzimy miejsce znajdujące się na paszportowej liście, otrzymamy punkty (na podstawie geolokalizacji). Celem zabawy jest zwiedzenie jak największej liczby zakaMARKÓW naszego regionu, a przy okazji zdobycie przy tym odpowiedniej ilości punktów – osoby, które zbiorą ich minimum 250 oraz opiszą w aplikacji kulinarne wrażenia z podróży po ulubionych miejscach, mają szansę na nagrody. K-POT przygotował vouchery na pobyt w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych w naszym województwie.