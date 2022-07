Te drzewa są za wysokie i zagrażają samolotom! Będzie wycinka w Białych Błotach

Mieszkańcy Białych Błot alarmują o wielkiej wycince lasu pod Bydgoszczą. Lasy Państwowe tłumaczą, że o wycinkę wnioskował Port Lotniczy, a chodzi o bezpieczeństwo pasażerów. Co ważne, drzewostan będzie znikać etapami...

W mediach społecznościowych pojawiła się fala krytycznych komentarzy. Sprawa budzi emocje, więc trafi na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Białe Błota.O komentarz poprosiliśmy rzeczniczkę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Honorata Galczewska przyznaje, że wycięte zostanie ponad 100 hektarów lasu, ale nie chodzi o budowę centrum handlowego, a o bezpieczeństwo pasażerów. O wycinkę wnioskował Port Lotniczy.- Co istotne, drzewa nie będą usunięte jednorazowo, ponieważ decyzje starosty bydgoskiego mówią wyraźnie o usuwaniu przeszkód lotniczych, to znaczy drzew, których wysokość została przekroczona o dozwolony pułap - mówi Galczewska.W tym roku zaplanowany jest do wycięcia około 12 hektarów lasów, w przyszłym roku około dziesięciu. Na każdej z tych powierzchni zostanie posadzony nowy las. Tymczasem Mateuszu Dul, rzecznik bydgoskiego lotniska wyjaśnia, że drzewa są przeszkodą lotniczą, a port lotniczy zgodnie z przepisami musi dbać o utrzymanie bezpiecznych podejść do lądowania.