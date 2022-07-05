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2022-07-05, 12:14 Redakcja

відомоśці для Укряни. Допомога українським учням у Польщі і для дзиеці

Подавати заявки на допомогу можуть також батьки і опікуни українських дітей шкільного віку. Це є одноразова допомога у розмірі 300 злотих. /fot. Pixabay
Подавати заявки на допомогу можуть також батьки і опікуни українських дітей шкільного віку. Це є одноразова допомога у розмірі 300 злотих. /fot. Pixabay
Вже можна подавати заявки про надання грошової допомоги в програмі “Добрий Старт”. Допомога надається раз на рік учням. Ця допомога виплачується до 20 року життя, а неповносправним особам до 24 років. Подавати заявки на допомогу можуть також батьки і опікуни українських дітей шкільного віку.

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Це є одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Отримують її всі, без винятку, а доходи сім'ї не мають на неї впливу. Заяву можна подати електронним способом за посередництвом інтернет сторінки Емпатія, електронного банку або порталу ZUS PUE.
Закінчився шкільний рік у світлиці “Яскулка” (що в перекладі на українську значить ластівка), організованої при Університеті Казимира Великого в Бидгощі для дітей і молоді з України. В “Яскулці” молодь могла не тільки інтегруватися, відпочити і приємно провести час, а також навчатись польської мови. В заняттях брали участь кільканадцять молодих українців і українок. Волонтери готові повернутися знову до праці у світлиці від жовтня місяця, якщо буде така потреба по стороні гостей з України. Свою працю закінчили також перекладачі — волонтери Університету Казимира Великого на Головному Залізнодорожному Вокзалі. Протягом 4 місяців студенти з Товариства Українських Студентів Тризуб разом із студентами і працівниками Університету допомагали біженцям з України організувати свої перші кроки у Бидгощі.
Жінка котра будучи ще маленькою дівчинкою отримала важкі опіки напалмом під час війни у В'єтнамі, а її фото стало одним з найбільш знаних символів того страшного конфлікту, тепер в якості активістки супроводжувала 236 біженців з України, котрі летіли з Варшави до Канади. 59-річна жінка, котру часто називають “Дівчинка Напалм” на даний момент проживає у Торонто. Кім висловила надію, що її історія і праця з біженцями стануть посланням миру — так повідомила станція Sky News.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
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