Policjant radziejowskiej drogówki wspólnie ze strażakami z Piotrkowa Kujawskiego uratowali kota, który zaklinował się pod kontenerem z odzieżą. Wystraszony, ale cały i zdrowy zwierzak znalazł nowy dom u druha Łukasza.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (4 lipca), około godziny 10:00 w Nowej Wsi. Sierżant sztabowy Wiesław Staszkiewicz z radziejowskiego ogniwa ruchu drogowego, kontrolował prędkość pojazdów w terenie zabudowanym. Nagle usłyszał głośne miauczenie, dobiegające z pobliskiego kontenera z odzieżą używaną. Policjant poszedł sprawdzić, co się dzieje. Zobaczył małego kotka, który zaklinował się pod pojemnikiem. Nie mogąc go wyciągnąć, wezwał na pomoc strażaków z OSP w Piotrkowie Kujawskim. Druhowie podnieśli kontener i uratowali zwierzaka. Wystraszony, ale cały i zdrowy kotek znalazł nowy dom u strażaka Łukasza, który się nim zaopiekował.