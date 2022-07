Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Akt erekcyjny wmurowany [zdjęcia]

W Bydgoszczy powstaje nowy budynek Archiwum Państwowego. W poniedziałek (4 lipca), w obecności ministra kultury, prof. Piotra Glińskiego, wmurowano akt erekcyjny pod budowę czterokondygnacyjnej siedziby. Nowy gmach pomieści ponad 30 kilometrów bieżących akt.

- Archiwa, to są instytucje pamięci. Bez pamięci nie istnieją wspólnoty polityczne, kulturowe, nie istnieje tożsamość narodu. Archiwa to także bardzo nowoczesne instytucje, które są kośćcem, szkieletem każdego państwa - mówił prof. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.Wicepremier przyznał, ze przez wiele lat infrastruktura archiwów była zaniedbywana, podobnie jak wydatki na kulturę były zawsze na końcu.- My od 6,5 roku staramy się odwrócić te tendencje. Zwiększyliśmy budżet na kulturę o 70 proc., a takiej dynamiki nigdy nie było w historii nowoczesnej Polski. To można zobrazować wielkimi inwestycjami, które podejmujemy, chociażby w obszarze instytucji pamięci, dotyczących muzeów czy instytucji pokrewnych. To jest ponad 300 dużych realizacji. Otwieramy nowe instytucje i kładziemy podwaliny pod nowe inwestycje. (…) Zajęliśmy się także archiwami, żeby nie było tak jak w Bydgoszczy, gdzie działka była pozyskana ćwierć wieku temu - w 1998 r. i do tej pory nikt nic na niej nie zbudował. Ale powstaje nowy obiekt i mam nadzieję, że wykonawca odda go do użytku w przyszłym roku - wskazał szef resortu kultury.Gliński zaznaczył, że obecnie realizowanych jest kilka przemyślanych inwestycji dotyczących archiwów.- Budujemy archiwa w Polsce w trzech wymiarach. Po pierwsze - to co idzie bezpośrednio z budżetu MKiDN, ale także realizujemy program, czyli w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, pierwszego takiego w obszarze inwestycji publicznych, w pięciu miastach Polski - Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Szczecinie, Koszalinie i Poznaniu. I wreszcie wielki projekt termomodernizacji, zwłaszcza zabytkowych budynków archiwów, mniejszych i zaniedbanych - mówił.W przypadku archiwów, 27 budynków jest przygotowywanych do modernizacji. Na to będzie przeznaczone około 9 mln zł z budżetu MKiDN, a w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej - ponad 150 mln zł.Nowa siedziba Archiwum Państwowego powstaje przy ul. Karłowicza. Na działce o powierzchni prawie 7 tys. m kw. wznoszony jest czterokondygnacyjny budynek o całkowitej blisko 8,5 tys. m kw. Część użytkowa będzie miała powierzchnię ponad 7,5 tys. m kw.- Wśród głównych celów archiwów państwowych jest długotrwale i bezpieczne przechowywanie materiałów archiwalnych. To bezpieczne przechowywanie zależy m.in. od czynników klimatycznych takich jak: temperatura, wilgotność, czystość powietrza. Ten obiekt będzie spełniał nowoczesne wymogi standardów światowych obowiązujących w tym zakresie - zapewnia Ryszard Wojtkowski, zastępca dyrektora naczelnego Archiwów Państwowych.Michał Wrzosek, rzecznik prasowy firmy Budimex podaje, że prace są obecnie zaawansowane na 25 procent. - Trwa wznoszenie konstrukcji czterokondygnacyjnego budynku. Wszystko idzie zgodnie z planem.Dzięki tej inwestycji, placówka zwiększy swój dotychczasowy zasób prawie trzykrotnie.Planowany koszt całej inwestycji to około 80 milionów złotych, a szacowany koszt samej budowy wynosi ponad 50 milionów złotych. Całość sfinansowana jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.