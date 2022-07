Kiedy koniec remontu drogi łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem w Lisewie? [zdjęcia]

Postępują prace przy największej aktualnie realizowanej inwestycji drogowej w województwie - gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem autostradowym w Lisewie. Fot. Szymon Zdziebło

Postępują prace przy największej aktualnie realizowanej inwestycji drogowej w województwie - gruntownej przebudowie drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej powiaty chełmiński i wąbrzeski z węzłem autostradowym w Lisewie. Koszt przedsięwzięcia wynosi blisko 177 milionów złotych. W ostatnich tygodniach szereg prac rozpoczął się m.in. w Lisewie oraz Płużnicy.

Droga wojewódzka nr 548 ma kluczowe znaczenie dla połączenia północnej części regionu (Świecia, Chełmna, Brodnicy i Wąbrzeźna) z autostradą A1 (węzeł w Lisewie). Wartość całej inwestycji na blisko 29-kilometrowej trasie ze Stolna do Wąbrzeźna to 177 milionów złotych. Jest ona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



Prace budowlane podzielono na dwa etapy. W listopadzie 2020 roku podpisana została umowa wznawiającą prace na odcinku pomiędzy węzłem autostradowym w Lisewie a Wąbrzeźnem.



Wykonawca w ostatnich tygodniach rozpoczął pracę na mocno zurbanizowanych terenach w Lisewie (powiat chełmiński) oraz w Płużnicy (powiat wąbrzeski). Prowadzone są tam przede wszystkim roboty rozbiórkowe oraz przy przebudowie sieci teletechnicznych. Ruch w Lisewie odbywa się wahadłowo. Niebawem ruszają też prace związane z budową ostatnich rond w Płużnicy (na połączeniu z drogą na Kotnowo) oraz minironda w Lisewie (u zbiegu ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska). Na odcinku od autostradowego wiaduktu do Wąbrzeźna szereg prac wykonywanych jest przy budowie ścieżki rowerowej. Równocześnie powstają utwardzane zjazdy na pola i posesje. Duży zakres robót realizowany jest również w Kornatowie w pobliżu przejazdu kolejowego.



W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Prace wykonane wcześniej pozwoliły ominąć miejscowość Kamlarki od strony północnej i uniknąć wyburzeń. Zniknął także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami, a trasę poprowadzono nowym śladem. W Krusinie, w miejscu obecnego skrzyżowania z drogami na Paparzyn i Bartlewo, wybudowane zostanie rondo. Takie rozwiązanie zastosowane będzie także w Lisewie, w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska. Skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite, przebiegające w pobliżu przejazdu kolejowego, zostaną od niego odsunięte.



Za przebudowę obu odcinków odpowiada konsorcjum firm Kobylarnia SA i Mirbud. Planowany termin ukończenia prac to grudzień 2022 roku.