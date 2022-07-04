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2022-07-04, 12:15 Redakcja

Реєстрація в програмі допомоги та нова лінія допомоги біженцям [читати та слухати]

Міжнародний Комітет Порятунку відновив реєстрацію до програми підтримки Українців, котрі втекли від війни і знайшли прихисток в Польщі. Fot. UM w Bydgoszczy
Міжнародний Комітет Порятунку відновив реєстрацію до програми підтримки Українців, котрі втекли від війни і знайшли прихисток в Польщі. Fot. UM w Bydgoszczy
Міжнародний Комітет Порятунку відновив реєстрацію до програми підтримки Українців, котрі втекли від війни і знайшли прихисток в Польщі. Кожна сім'я може отримати 710 злотих щомісячно на першого члена сім'ї і 610 злотих щомісяця на кожного наступного члена сім'ї. Допомога буде надаватись протягом 3 місяців. Кожного, хто хоче взяти участь в програмі, запрошуємо до реєстрації через інтернет. У випадку питань можна зателефонувати або написати смс на інфолінію +48 667 647 239 (Viber, WhatsApp, Telegram).

відомоśці для Укряни. О комунікіацї і о вакаційней забавіе для дзіеці

Допомога біженцям у Влоцлавеку та виставка українських художників [читати та слухати]
відомоśці для Укряни. Помоц для дзиеці з Україні. Інфолінія юż дзіяłале
8 липня стартує Торунська інфолінія України. Вона замінить дотихчасовий пункт інформаційний для біженців на центральному вокзалі. Інформація про місце проживання, адміністраційні справи або медичне обслуговування буде надаватись за номером 56 611 84 04.

„Культура приготування українського борщу” потрапила у список Нематеріальної Культурної Спадщини UNESCO. З огляду на агресію Московії на Україну номінацію розлянуто поза пордном денним. „Український борщ - дерусифіковано!” - написав на Твіттері віце міністр закордонних справ України Емін Джепар. У свою чергу український міністр культури Олександр Ткаченко в соціальних мас-медіа сказав, що Українці „виграють цю війну так само,як виграють війну за борщ” і подякував за боротьбу за борщ між іншим українському шефу кухні Євгенові Клопотенку, котрий від минулого року переконував щодо внесення заяви про запис борщу до списку UNESCO. В минулому Клопотенко аргументував, що „багато речей відібрано Україні, але не відберуть нам нашого борщу”.

Вважаю, що наступним кроком повинно бути повернення Росії її справжньої історичної назви, а саме Московія. Маловідомим є історичний факт, що у 1720 році цар Петро І перейменував Московію на Росію, вкравши частину назви у Київської Русі. Час навищий повернути історичну справедливість.

Переклад Ірени Станчик
Слухай!
Bydgoszcz
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