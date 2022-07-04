2022-07-04, 12:15 Redakcja
Реєстрація в програмі допомоги та нова лінія допомоги біженцям [читати та слухати]
Міжнародний Комітет Порятунку відновив реєстрацію до програми підтримки Українців, котрі втекли від війни і знайшли прихисток в Польщі. Кожна сім'я може отримати 710 злотих щомісячно на першого члена сім'ї і 610 злотих щомісяця на кожного наступного члена сім'ї. Допомога буде надаватись протягом 3 місяців. Кожного, хто хоче взяти участь в програмі, запрошуємо до реєстрації через інтернет. У випадку питань можна зателефонувати або написати смс на інфолінію +48 667 647 239 (Viber, WhatsApp, Telegram).
„Культура приготування українського борщу” потрапила у список Нематеріальної Культурної Спадщини UNESCO. З огляду на агресію Московії на Україну номінацію розлянуто поза пордном денним. „Український борщ - дерусифіковано!” - написав на Твіттері віце міністр закордонних справ України Емін Джепар. У свою чергу український міністр культури Олександр Ткаченко в соціальних мас-медіа сказав, що Українці „виграють цю війну так само,як виграють війну за борщ” і подякував за боротьбу за борщ між іншим українському шефу кухні Євгенові Клопотенку, котрий від минулого року переконував щодо внесення заяви про запис борщу до списку UNESCO. В минулому Клопотенко аргументував, що „багато речей відібрано Україні, але не відберуть нам нашого борщу”.
Вважаю, що наступним кроком повинно бути повернення Росії її справжньої історичної назви, а саме Московія. Маловідомим є історичний факт, що у 1720 році цар Петро І перейменував Московію на Росію, вкравши частину назви у Київської Русі. Час навищий повернути історичну справедливість.
Переклад Ірени Станчик