Pijany motorowerzysta chciał wręczyć policjantom łapówkę

Policjanci Komisariatu Policji w Pakości zatrzymali 45-letniego mieszkańca powiatu inowrocławskiego, który oferował im łapówkę w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Mężczyzna chciał w ten sposób uniknąć odpowiedzialności za jazdę motorowerem po spożyciu alkoholu.

W czwartek (30.06.2022) pakoscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego motorowerem marki Yamasaki. Badanie trzeźwości wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, a podczas przejazdu do komisariatu zaproponował policjantom „dogadanie się”.Zaoferował każdemu z nich po 1000 złotych w zamian za to, że zapomną o sprawie. Swoją ofertę ponawiał wielokrotnie. Po wytrzeźwieniu w piątek (1.07.2022) usłyszał prokuratorskie zarzuty. Odpowie nie tylko za kierowanie motorowerem w stanie nietrzeźwości, ale także za złożenie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej w zamian za zaniechanie prawnych czynności służbowych. Zobowiązany został także do stawiennictwa raz w tygodniu w ramach dozoru policji.Za powyższe przestępstwa grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.