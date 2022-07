Komunikacja w Toruniu na nowo. Ma być lepiej dla mieszkańców

Od 1 lipca 2022 r. wprowadzono kilka zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Toruniu. Wiele z nich wynika z wniosków mieszkańców oraz dostosowania rozkładów jazdy do obsługi przez autobusy elektryczne. M.in. powstała nowa linia autobusowa, na niektórych liniach wprowadzono korekty i zmieniła się numeracja linii miejsko-podmiejskich.

Do Gminy Lubicz:

Do Gminy Obrowo:

Do Gminy Zławieś Wielka:

Utworzona zostanie nowa linia autobusowa nr 18 na trasie:

Szczegóły w rozkładach jazdy.

Toruń wdrożył nowe oprogramowanie do zarządzania rozkładami jazdy powiązane z systemem informacji pasażerskiej. W okresie ostatnich miesięcy przygotowane zostały nowe rozkłady jazdy (uwzględniające nowe warunki ruchu), które będą sukcesywnie wymieniane do ok. 7 lipca. Co istotne, zmieniona została również szata graficzna rozkładów jazdy na przystankach.Termin wymiany rozkładów jazdy nie jest przypadkowy i został zaplanowany na okres urlopowo-wakacyjny, gdy liczba przewożonych pasażerów jest mniejsza, a ewentualne niedogodności będą mniej odczuwalne.Zmieniona została numeracja linii miejsko-podmiejskich kursujących poza granicę Torunia. Linie te są oznaczone numerami trzycyfrowymi.linia nr 111 – Pl. Św. Katarzyny – Rubinkowo – Gronowo obecnie nr 21;linia nr 112 – Pl. Św. Katarzyny – Elana – Gronowo obecnie nr 37;linia nr 113 – Pl. Św. Katarzyny – Kaszczorek – Złotoria – Kopanino - obecnie nr 23;linia nr 115 – Pl. Św. Katarzyny – Rubinkowo II – Lubicz/Krobia - obecnie nr 35.linia nr 121– Rubinkowo II – Lubicz – Szembekowo/Obrowo – obecnie nr 45;linia nr 122 – Rubinkowo II – Osiek – Obrowo - obecnie nr 46.linia nr 131 – Szubińska – Pl. Rapackiego – Port Drzewny/Rozgarty obecnie nr 36.Bilety miesięczne wystawione wg dotychczasowej numeracji na jedną linię miejsko-podmiejską zachowują ważność. Oznaczenie nr linii na biletach miesięcznych będzie sukcesywnie zmieniane przy zakupie nowych biletów w kasach MZK.Prawie wszystkie przystanki zlokalizowane na terenie gmin ościennych posiadają status przystanków na żądanie. Przystanki na żądanie sprawdziły się i znacząco usprawniają przejazd autobusów, co wpływa na ograniczenie zbędnego zatrzymywania się autobusów i skraca czas przejazdu. Wyjątkami będą pętle oraz przystanki: Lubicz-Bankowa, Lubicz Górny, Lubicz Dolny.UNIWERSYTET – Gagarina –św. Józefa – Żwirki i Wigury – Legionów – Wielki Rów – Grudziądzka – CCK – Mazowiecka – Chrobrego – Mleczna – Kociewska – Polna – Chrobrego – Kościuszki – Skłodowskiej -Curie – Wschodnia – Rydygiera – Łyskowskiego – Dziewulskiego – Jamontta – Ślaskiego – Konstytucji 3 Maja – Ligi Polskiej – KOLANKOWSKIEGO.Nowa linia powstała z połączenia dotychczasowych linii nr 0 i C. Linia funkcjonuje tylko w dni wolne, tj. soboty, niedziele i święta. Różnicą jest dojazd do pętli przy ul. Kolankowskiego zamiast do Bielaw oraz przejazd ul. Legionów i Wielki Rów z przystankami „Koniuchy” zamiast ul. Żwirki i Wigury z przystankami „Lotników” i „Kozacka”. Pominięty został odcinek od przystanku „Jeśmianowicza”do „Świętopełka”.Powyższa zmiana ułatwi i przyspieszy przejazd z Os. Na Skarpie do Cmentarza Komunalnego oraz trasa linii objęła większym zasięgiem zabudowę mieszkaniową. Os. Koniuchy zyskało dodatkowe połączenie z zachodnią częścią miasta i m.in. Cmentarzami Komunalnymi, a mieszkańcy okolic pętli przy ul. Kolankowskiego dodatkowe połączenie.Jednocześnie autobusy linii nr 33 w soboty będą kursować tylko do godz. 8:00. Po tej godzinie zostaną zastąpione kursami linii nr 18 z pętli „Kolankowskiego” od 7:38 do 16:38 co godzinę. Przestaną funkcjonować także linie nr 0 i C.