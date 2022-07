Egzamin ósmoklasisty. Kujawy i Pomorze daleko w tyle, poniżej średniej krajowej

Znane są już wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie z kujawsko-pomorskiego wypadli poniżej średniej krajowej. Najlepsi byli z języka francuskiego.

W naszym regionie do egzaminów ósmoklasisty przystąpiło ponad 27 tysięcy uczniów. Z języka polskiego uzyskali średnio 58 procent punktów na 100 procent możliwych do zdobycia – średnia krajowa wynosi 60 procent. Średni wynik młodzieży z Kujaw i Pomorza z matematyki to 53 procent – w tym przypadku średnia krajowa to 57 procent. Nasi uczniowie słabiej poradzili sobie także z angielskim, najczęściej wybieranym językiem obcym. Ich średni wynik to 63 procent przy średniej w kraju wynoszącej 67 procent. Z kolei niemiecki to w przypadku uczniów z naszego regionu wynik 45 procent, a w kraju 50 procent. Językowe plusy w regionie to język francuski – 100 procent, ale pisało go zaledwie pięcioro uczniów. Najwyższe wyniki w regionie uzyskali uczniowie dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców). Tu wyniki są wyższe bądź zbliżone do średniej krajowej.Najlepiej wypadli ósmoklasiści z województw mazowieckiego i małopolskiego, najsłabiej z województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.Jak zaznaczono w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, prezentowane rezultaty to wyniki uczniów, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.Ponad 9 tysięcy uczniów w całym kraju uzyskało ze wszystkich trzech egzaminów od 90 do 100 procent, a ponad 400 ze wszystkich egzaminów miało maksymalną liczbę punktów.Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbył się pod koniec maja i trwał 3 dni. Każdy musiał napisać trzy sprawdziany – z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.