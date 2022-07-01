2022-07-01, 12:08 Redakcja
відомоśці для Укряни. О комунікіацї і о вакаційней забавіе для дзіеці
З самого початку Торунь і нагадування про те, що від сьогодні (1.07) біженці з України зможуть безкоштовно їздити міським транспортом тільки маючи спеціальний квиток з символікою УКР.
Допомога біженцям у Влоцлавеку та виставка українських художників [читати та слухати]
Малий Сейм Куявсько-Поморського Воєводства прийняв рішення надати гуманітарну допомогу Хмельницькій Області в Україні. Українським друзям буде вислано спеціалістичний одяг пожежників, а також готові продовольчі пакети для вживання у польових умовах.
І на кінець інформаційного блоку - порція запрошень на події вихідних днів у регіоні: в суботу в Бидгощі відбудеться святкування під гаслом “Радісні і безпечні канікули” . В програмі: територія для дітей, навчання їзди на роликах, проїзд потягом, презентація роботи спецслужб та виставка сторожових собак. Організатори запрошують на територію Бидгоського Торгівельно Виставкового Центру від 11:00 до 17:00. В неділю у Влоцлавку Літній Бульвар, під час котрого організації та заклади культури приготували ряд цікавих заходів для цілих сімей, між іншим: мильні бульбашки для дітей, наука танцю, спектакль на відкритому повітрі, гри і забави. Організатори запрошують на Бульвари Маршалка Пілсудського від 16:00 до 19:00. А через Іновроцлав в суботу пройде парад мотоциклів. Від сьогодні до неділі в місті відбувається Загальнопольський Зліт Мотоциклістів. Докладну інформацію відносно траси і годин проїзду параду знайдете на сторінці www.inowroclaw.pl.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик