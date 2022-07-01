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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-07-01, 12:08 Redakcja

відомоśці для Укряни. О комунікіацї і о вакаційней забавіе для дзіеці

Квиток УКР дійсний місяць, і його можуть отримати громадяни України, котрі проживають в Торуні або в сусідніх гмінах, і перетнули кордон Речі Посполитої Польщі після 24 лютого 2022 року в зв
Квиток УКР дійсний місяць, і його можуть отримати громадяни України, котрі проживають в Торуні або в сусідніх гмінах, і перетнули кордон Речі Посполитої Польщі після 24 лютого 2022 року в зв'язку з військовими діями. /fot. Wikipedia
З самого початку Торунь і нагадування про те, що від сьогодні (1.07) біженці з України зможуть безкоштовно їздити міським транспортом тільки маючи спеціальний квиток з символікою УКР.

Допомога біженцям у Влоцлавеку та виставка українських художників [читати та слухати]

відомоśці для Укряни. Помоц для дзиеці з Україні. Інфолінія юż дзіяłале
Вільне спілкування в Торуні. Святковий подарунок для дітей у Кцині
«Літо в театрі» – денні табори для дітей при Польському театрі в Бидгощі
Французька мова для дорослих, безкоштовні святкові майстер-класи для дітей
Квиток УКР дійсний місяць, і його можуть отримати громадяни України, котрі проживають в Торуні або в сусідніх гмінах, і перетнули кордон Речі Посполитої Польщі після 24 лютого 2022 року в зв'язку з військовими діями. Квитки УКР видають в касах МЗК (польська абревіатура від назви Miejskie Zakłady Komunikacji) від понеділка до п'ятниці. Після припинення дії квитка, себто через місяць, обов'язково потрібно продовжити його дію в касі МЗК. З безкоштовних місячних проїзних квитків УКР біженці можуть скористатись до кінця серпня (2022). Докладна інформація на сторінці www.torun.pl
Малий Сейм Куявсько-Поморського Воєводства прийняв рішення надати гуманітарну допомогу Хмельницькій Області в Україні. Українським друзям буде вислано спеціалістичний одяг пожежників, а також готові продовольчі пакети для вживання у польових умовах.
І на кінець інформаційного блоку - порція запрошень на події вихідних днів у регіоні: в суботу в Бидгощі відбудеться святкування під гаслом “Радісні і безпечні канікули” . В програмі: територія для дітей, навчання їзди на роликах, проїзд потягом, презентація роботи спецслужб та виставка сторожових собак. Організатори запрошують на територію Бидгоського Торгівельно Виставкового Центру від 11:00 до 17:00. В неділю у Влоцлавку Літній Бульвар, під час котрого організації та заклади культури приготували ряд цікавих заходів для цілих сімей, між іншим: мильні бульбашки для дітей, наука танцю, спектакль на відкритому повітрі, гри і забави. Організатори запрошують на Бульвари Маршалка Пілсудського від 16:00 до 19:00. А через Іновроцлав в суботу пройде парад мотоциклів. Від сьогодні до неділі в місті відбувається Загальнопольський Зліт Мотоциклістів. Докладну інформацію відносно траси і годин проїзду параду знайдете на сторінці www.inowroclaw.pl.

Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
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