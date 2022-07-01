відомоśці для Укряни. О комунікіацї і о вакаційней забавіе для дзіеці

З самого початку Торунь і нагадування про те, що від сьогодні (1.07) біженці з України зможуть безкоштовно їздити міським транспортом тільки маючи спеціальний квиток з символікою УКР.

Квиток УКР дійсний місяць, і його можуть отримати громадяни України, котрі проживають в Торуні або в сусідніх гмінах, і перетнули кордон Речі Посполитої Польщі після 24 лютого 2022 року в зв'язку з військовими діями. Квитки УКР видають в касах МЗК (польська абревіатура від назви Miejskie Zakłady Komunikacji) від понеділка до п'ятниці. Після припинення дії квитка, себто через місяць, обов'язково потрібно продовжити його дію в касі МЗК. З безкоштовних місячних проїзних квитків УКР біженці можуть скористатись до кінця серпня (2022). Докладна інформація на сторінці www.torun.plМалий Сейм Куявсько-Поморського Воєводства прийняв рішення надати гуманітарну допомогу Хмельницькій Області в Україні. Українським друзям буде вислано спеціалістичний одяг пожежників, а також готові продовольчі пакети для вживання у польових умовах.І на кінець інформаційного блоку - порція запрошень на події вихідних днів у регіоні: в суботу в Бидгощі відбудеться святкування під гаслом “Радісні і безпечні канікули” . В програмі: територія для дітей, навчання їзди на роликах, проїзд потягом, презентація роботи спецслужб та виставка сторожових собак. Організатори запрошують на територію Бидгоського Торгівельно Виставкового Центру від 11:00 до 17:00. В неділю у Влоцлавку Літній Бульвар, під час котрого організації та заклади культури приготували ряд цікавих заходів для цілих сімей, між іншим: мильні бульбашки для дітей, наука танцю, спектакль на відкритому повітрі, гри і забави. Організатори запрошують на Бульвари Маршалка Пілсудського від 16:00 до 19:00. А через Іновроцлав в суботу пройде парад мотоциклів. Від сьогодні до неділі в місті відбувається Загальнопольський Зліт Мотоциклістів. Докладну інформацію відносно траси і годин проїзду параду знайдете на сторінці www.inowroclaw.pl.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик