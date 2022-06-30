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2022-06-30, 12:03 Redakcja

Допомога біженцям у Влоцлавеку та виставка українських художників [читати та слухати]

До Влоцлавка доїхав транспорт 5 європалет з дарами для громадян України, що перебувають у місті — це близько пів тони найпотрібнішої допомоги. Fot. Archiwum
До Влоцлавка доїхав транспорт 5 європалет з дарами для громадян України, що перебувають у місті — це близько пів тони найпотрібнішої допомоги. Fot. Archiwum
До Влоцлавка доїхав транспорт 5 європалет з дарами для громадян України, що перебувають у місті — це близько пів тони найпотрібнішої допомоги. Серед доставлених речей є: продовольчі товари, засоби гігієни та першої мед допомоги, одяг тощо. Дари можна отримати у пункті допомоги на вул. Бояньчика 7, від понеділка до п'ятниці від 8:00 до 15:00. Пункт допомоги функціонує завдяки Соціальному Самоврядуванню Емпатія.

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«Літо в театрі» – денні табори для дітей при Польському театрі в Бидгощі
Вища Школа Економіки в Бидгощі опинилась у списку тимчасових  екзаменаційних осередків для українського зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО. Мова йде про Національний Мультипредметний Тест до вступу на бакалаврат(НМТ), Магістерський Коплексний Тест(МКТ) а також Магістерський Тест Навчальної Компетентності(МТНК).

З огляду на те, що понад 6 млн Українців втікаючи від війни, були змушені залишити свою Батьківщину, Міністерство Освіти і Науки України прийняло рішення про необхідність проведення вище перерахованих екзаменів не тільки в Україні але і за її межами. Вища Школа Економіки в Бидгощі надає українцям можливість здати українські державні екзамени ЗНО, НМТ, МКТ та МТНК у Бидгощі. Подання заявок щодо здачі екзаменів триватиме до 7 липня 2022 року. З метою підтвердження участі в тестах, пунктом здачі екзамену необхідно вибрати місто Бидгощ

Українки, що присвятили себе мистецтву — Даша Хрісанфова і Аделіна Бурнаховська представлятимуть у Млинах Ротера свої праці на виставці під назвою Час Довгих Тіней. Більшість праць на виставці було створено вже в період інвазії Московії на Україну. Картини, нотатки до малювання є виразом нескореного пошуку краси всупереч воєнним травмам. Виставку відкрито до 17 липня.

Переклад Ірени Станчик
Слухайте!
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Wiadomości lokalne

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