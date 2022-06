Seniorzy z Ukrainy pod skrzydłami seniorów polskich. Co planuje grupa „Razem Raźniej"?

Parostatkiem w piękny rejs...a raczej bydgoskim tramwajem wodnym! Taką atrakcję przed wakacyjną przerwą przygotowała dla seniorów z Ukrainy nieformalna grupa „Razem Raźniej".

To niejedyne wydarzenie adresowane do starszych osób zza wschodniej granicy. Co tydzień mogli uczestniczyć w nauce języka polskiego, w licznych wycieczkach, koncertach. Wszystko po to, by łagodniej przejść aklimatyzację.- Z grupą ukraińskich seniorów spotykamy się od 24 kwietnia, regularnie raz w tygodniu w środy. Nazwaliśmy sobie naszą grupę: „Razem raźniej". Uczymy seniorów języka polskiego, ale też mamy inne atrakcje. Dzisiejsze spotkanie będzie jakby przedwakacyjnym zwieńczeniem sezonu, chociaż latem nie będzie wolnego, bo w czasie wakacji chcemy się regularnie raz w tygodniu spotykać. Współpraca z ukraińskimi seniorami układa się dobrze, frekwencja dopisuje, zwykle przychodzi około 20 osób. Nie narzekamy i myślę, że nasi goście z Ukrainy też nie narzekają. W każdej chwili można się do nas zgłosić. W okresie wakacyjnym będziemy prowadzili zajęcia z języka polskiego. Staramy się, żeby wszystkie atrakcje były darmowe i również język polski jest darmowy. Lekcje prowadzi emerytowana nauczycielka pani Felicja Tykwińska - mówiła Maria Gałęska, przewodnicząca bydgoskiej rady seniorów.W czasie wakacji nadal będą odbywać się lekcje języka polskiego, a 7 września grupa wznowi cotygodniowe spotkania.Więcej w materiale Jolanty Fischer.Nowych uczestników prosimy o zgłoszenia z podaniem imienia i numeru telefonu (sms: 668-491-938, e-mail: brs@um.bydgoszcz.pl).