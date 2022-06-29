Środa, 29 czerwca 2022 r.   Imieniny: Piotra, Pawła
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-06-29, 12:02 Redakcja

відомоśці для Укряни. Помоц для дзиеці з Україні. Інфолінія юż дзіяłале

Фундація Даємо Дітям Силу розпочала чергування українською мовою в телефоні довіри — 116 111. /fot. Pixabay
Фундація Даємо Дітям Силу розпочала чергування українською мовою в телефоні довіри — 116 111. /fot. Pixabay
Фундація Даємо Дітям Силу розпочала чергування українською мовою в телефоні довіри — 116 111. Консультантки з України чекають на розмови з дітьми від понеділка до п'ятниці між 14:00 і 18:00.

Вільне спілкування в Торуні. Святковий подарунок для дітей у Кцині

«Літо в театрі» – денні табори для дітей при Польському театрі в Бидгощі
Французька мова для дорослих, безкоштовні святкові майстер-класи для дітей
Літній курс польської мови для українців. UKW Бидгоща запрошує вас
Що цікавого в Куявсько-Поморській онлайн-школі перед літніми канікулами?
Діти можуть телефонувати з кожним питанням, справою чи проблемою. Кожна дитина, котре зателефонує за номером 116 111, отримає можливість продовження розмови польською або українською мовою. На українську мову переклали також сторінку 116111.pl, з котрої можна вислати також інформацію до консультантів. Допомогу українською мовою пропонує теж Дитячий Телефон Довіри Речника Прав Дитини (800 12 12 12). Крім телефонного чергування функціонує також інтернет чат з психологічною допомогою, за інтернет адресою czat.brpd.gov.pl

Ректор Куявської Вищої Школи у Влоцлавку в рамках підтримки біженців прийняв рішення про безкоштовне прийняття на кожен напрямок навчання осіб, котрі були вимушені емігрувати з України після початку московської агресії. Кількість місць обмежена. Вищий учбовий заклад пропонує навчання на таких напрямках як: будівельний, енергетичний, логістичний, безпека і гігієна праці, національна безпека, педагогічний, адміністративний а також напрямок для навчання для медсестер та медбратів.

“Камянець Подільський — Київ — Торунь”. Графіку української художниці можна оглянути в Музеї Етнографії в Торуні. Юлія Табенська то художниця, котра крім картин створює також артбуки, ілюстрації до книжок. Має на своєму рахунку кільканадцять публікацій як у своїй Батьківщині так і за кордоном. Художниця родом з Камянець Подільська понад три роки проживає і творить в Торуні.


Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.

Переклад Ірени Станчик
відомоśці для Укряни
Bydgoszcz
starsze   nowsze

Wiadomości lokalne

2022-06-29, godz. 16:49 Wąż w „Żabce" przy ul. Kossaka w Bydgoszczy! Gada przewieziono do schroniska W poniedziałkową noc (27 czerwca) do Bydgoskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego wpłynęło zgłoszenie, że na ul. Kossaka w sklepie „Żabka” widziany… » więcej 2022-06-29, godz. 15:58 Komisja doraźna bydgoskiej Rady Miasta. Czy pomoże rozwiązać problemy z komunikacją publiczną? Komisja doraźna bydgoskiej Rady Miasta ma przeanalizować problemy w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych i poszukać sposobów ich rozwiązania. » więcej 2022-06-29, godz. 14:38 Seniorzy z Ukrainy pod skrzydłami seniorów polskich. Co planuje grupa „Razem Raźniej"? Parostatkiem w piękny rejs...a raczej bydgoskim tramwajem wodnym! Taką atrakcję przed wakacyjną przerwą przygotowała dla seniorów z Ukrainy nieformalna… » więcej 2022-06-29, godz. 13:50 Toruń: oddział hematologii ma się przenieść ze szpitala miejskiego do wojewódzkiego W szpitalu na toruńskich Bielanach może powstać Oddział Hematologii. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz… » więcej 2022-06-29, godz. 12:43 Strajk MZK na sesji: kierowcy mówią o biedzie, prezydent o odpowiedzialności Od piątku w Bydgoszczy trwa protest pracowników MZK. O tym, i o kondycji finansowej miejskiej spółki dyskutowano na dzisiejszej sesji bydgoskiej Rady Miasta… » więcej 2022-06-29, godz. 11:39 Inscenizacja wypadków, pożarów, akcji na wysokości - ćwiczą strażacy z czterech województw 150 strażaków, 60 wozów ratowniczo-gaśniczych i nieprzewidziane zdarzenia do opanowania w różnych miejscach Torunia i okolic. Tak przebiegają ćwiczenia… » więcej 2022-06-29, godz. 09:55 Strajkujący kierowcy MZK mają głos na sesji Rady Miasta Bydgoszczy [link do transmisji] O wystąpienie przed radnymi zabiegali protestujący od piątku pracownicy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych i - jak ustaliło Polskie Radio PiK - będą mogli… » więcej 2022-06-29, godz. 07:45 Kilka sal koncertowych, akademik i podziemny parking. Budują kampus dla muzyków Rozpoczęła się budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej. To jedna z największych inwestycji na terenie Bydgoszczy. » więcej 2022-06-29, godz. 06:51 Pawilony zasłonią toruńską starówkę? Konserwator: Trzeba je obniżyć o trzy metry - Czynione są starania o obniżenie pawilonów powstających na Bulwarze Filadelfijskim, przy murach wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO toruńskiej… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Jedni księża wyjeżdżają, inni zostają. Zmiany personalne w Diecezji Bydgoskiej (23 czerwca, 10:06)
  2. Załoga bydgoskich MZK zapowiada strajk. Grozi, że rano nie wyjedzie z zajezdni! (23 czerwca, 15:35)
  3. Jak jeździć komunikacją po Bydgoszczy w czasie strajku? [tymczasowy schemat] (24 czerwca, 20:27)
  4. W Bydgoszczy nie wyjechały autobusy i tramwaje MZK. To strajk! (24 czerwca, 06:12)
  5. Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Toruniu: Żyliśmy w kraju okradanym na potęgę (25 czerwca, 12:30)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO