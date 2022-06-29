відомоśці для Укряни. Помоц для дзиеці з Україні. Інфолінія юż дзіяłале

2022-06-29, 12:02 Redakcja
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Фундація Даємо Дітям Силу розпочала чергування українською мовою в телефоні довіри — 116 111. Консультантки з України чекають на розмови з дітьми від понеділка до п'ятниці між 14:00 і 18:00.
Вільне спілкування в Торуні. Святковий подарунок для дітей у Кцині
Ректор Куявської Вищої Школи у Влоцлавку в рамках підтримки біженців прийняв рішення про безкоштовне прийняття на кожен напрямок навчання осіб, котрі були вимушені емігрувати з України після початку московської агресії. Кількість місць обмежена. Вищий учбовий заклад пропонує навчання на таких напрямках як: будівельний, енергетичний, логістичний, безпека і гігієна праці, національна безпека, педагогічний, адміністративний а також напрямок для навчання для медсестер та медбратів.
“Камянець Подільський — Київ — Торунь”. Графіку української художниці можна оглянути в Музеї Етнографії в Торуні. Юлія Табенська то художниця, котра крім картин створює також артбуки, ілюстрації до книжок. Має на своєму рахунку кільканадцять публікацій як у своїй Батьківщині так і за кордоном. Художниця родом з Камянець Подільська понад три роки проживає і творить в Торуні.
Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.
Переклад Ірени Станчик