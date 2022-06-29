відомоśці для Укряни. Помоц для дзиеці з Україні. Інфолінія юż дзіяłале

Фундація Даємо Дітям Силу розпочала чергування українською мовою в телефоні довіри — 116 111. Консультантки з України чекають на розмови з дітьми від понеділка до п'ятниці між 14:00 і 18:00.

Діти можуть телефонувати з кожним питанням, справою чи проблемою. Кожна дитина, котре зателефонує за номером 116 111, отримає можливість продовження розмови польською або українською мовою. На українську мову переклали також сторінку 116111.pl, з котрої можна вислати також інформацію до консультантів. Допомогу українською мовою пропонує теж Дитячий Телефон Довіри Речника Прав Дитини (800 12 12 12). Крім телефонного чергування функціонує також інтернет чат з психологічною допомогою, за інтернет адресою czat.brpd.gov.plРектор Куявської Вищої Школи у Влоцлавку в рамках підтримки біженців прийняв рішення про безкоштовне прийняття на кожен напрямок навчання осіб, котрі були вимушені емігрувати з України після початку московської агресії. Кількість місць обмежена. Вищий учбовий заклад пропонує навчання на таких напрямках як: будівельний, енергетичний, логістичний, безпека і гігієна праці, національна безпека, педагогічний, адміністративний а також напрямок для навчання для медсестер та медбратів.“Камянець Подільський — Київ — Торунь”. Графіку української художниці можна оглянути в Музеї Етнографії в Торуні. Юлія Табенська то художниця, котра крім картин створює також артбуки, ілюстрації до книжок. Має на своєму рахунку кільканадцять публікацій як у своїй Батьківщині так і за кордоном. Художниця родом з Камянець Подільська понад три роки проживає і творить в Торуні.Інформація українською мовою – це спільна акція Radio Nakła, Radio Żnin, Radio Kujawy та Radio PIK.Переклад Ірени Станчик