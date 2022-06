Toruńskie autobusy dla uchodźców z Ukrainy za darmo. Trzeba mieć bilet UKR

Mieszkający w Toruniu uchodźcy z Ukrainy mogą odbierać bezpłatne bilety miesięczne z symbolem UKR. Potrzebne jest aktualne zdjęcie i dokument – np. paszport lub zaświadczenie tożsamości wydane przez organ Straży Granicznej.

Bilety są wydawane w kasach MZK

Bilet UKR mogą otrzymać obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Toruniu lub gminach ościennych oraz przekroczyli granicę RP po 24 lutego w związku z działaniami wojennymi. Uprawnieni będą do korzystania z komunikacji na wszystkich liniach dziennych i nocnych odpowiednio w I lub I i II strefie.Do wyrobienia biletu UKR potrzebne są: aktualne zdjęcie dowodowe oraz jeden z dokumentów: paszport; zaświadczenie tożsamości wydane przez organ Straży Granicznej;zgoda wydana przez organ Straży Granicznej uprawniająca do pobytu na terenie RP albo powiadomienie o nadaniu numeru PESEL ze statusem cudzoziemca: UKR wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. - W przypadku dzieci oraz osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie są w stanie dopełnić formalności, bilet może wyrobić osoba sprawująca faktyczną pieczę na dzieckiem, jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy – tłumaczy toruński ratusz.Bilet UKR jest miesięczny, dlatego po upływie ważności konieczne jest jego przedłużenie go w kasie MZK. Z darmowych biletów miesięcznych uchodźcy będą mogli korzystać do końca sierpnia 2022 r.od poniedziałku do piątku, w godzinach ich otwarcia:- ul. Sienkiewicza 24/26 (przy zajezdni tramwajowej MZK) - 6:00 – 17:30,- al. Św. Jana Pawła II 2 - 9:45 – 17:30 (przerwa 13.45 – 14.00),- PIUM UMT w CH Atrium Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15 - 9:00 – 16:45 (przerwa 11.30 – 11.45),- ul. Legionów 220 (pętla autobusowa MZK) - 9:15 – 17:00 (przerwa 12.00 – 12.15),- ul. Szosa Okrężna 62-82 (pętla tramwajowa MZK) – 7:45 – 15:30 przerwa 13.45 – 14.00 (uwaga: w okresie 14-31 lipca 2022 r. kasa nieczynna – przerwa urlopowa).