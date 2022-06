PiS powołał 16 opiekunów województw. I 94 pełnomocników okręgowych. Kogo u nas?

Komitet Polityczny PiS podjął uchwałę, w której powołano 16 tzw. opiekunów województw. To osoby, które będą nadzorować przebieg zmian strukturalnych w PiS oraz działalność nowo powołanych pełnomocników okręgowych.

Opiekunem województwa kujawsko-pomorskiego został minister Zbigniew Hoffmann. To były wojewoda kujawsko-pomorski. Pełnił tę funkcję w latach 2006-2007.Komitet Polityczny PiS podczas wtorkowego posiedzenia zaakceptował także 94 pełnomocników okręgowych ugrupowania. Pełnomocnikiem okręgu bydgoskiego został poseł Tomasz Latos, toruńskiego - Michał Ramlau, toruński wicestarosta, włocławskiego - posłanka Joanna Borowiak, grudziądzkiego – Paweł Grzybowski, burmistrz Rypina, a inowrocławskiego - poseł Bartosz Kownacki. Pełnomocnicy wyborczy Prawa i Sprawiedliwości będą mieli kluczowy wpływ na kształt list wyborczych partii. Oczywiście ostateczna decyzja o tym, kto na listę trafi, zależeć będzie od naczelnych władz Prawa i Sprawiedliwości.O nowym podziale struktury partyjnej władze PiS zdecydowały pod koniec maja; nowe okręgi swoim zakresem terytorialnym są dostosowane do okręgów senackich. Osoby, które mają być pełnomocnikami okręgowymi - zgodnie z decyzją kierownictwa PiS - nie mogą pełnić funkcji ministerialnych, wiceministerialnych oraz być członkami prezydium Sejmu i Senatu. Większość nowych pełnomocników, to obecni parlamentarzyści.