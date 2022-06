Prokuratura: Matka była niepoczytalna. Po śmierci dwóch chłopców w Turzanach

Inowrocławska prokuratura będzie wnioskować o umorzenie postępowania w sprawie zabójstwa rodzeństwa w miejscowości Turzany - ustaliło Polskie Radio PiK. Matka chłopców w chwili zdarzenia była niepoczytalna.

Do tragedii doszło na początku lutego ubiegłego roku w powiecie inowrocławskim. - Biegli z zakresu psychiatrii - w wydanej przez siebie opinii - wskazali, że podejrzana Katarzyna W. w chwili zarzucanego jej czynu cierpiała na chorobę psychiczną pod postacią epizodu depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi. W chwili zarzucanego jej czynu miała zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem - mówi Robert Szelągowski, prokurator rejonowy w Inowrocławiu. - Biegli proponują zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.Do 30 czerwca zostanie skierowany do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wniosek o orzeczenie takiego środka i umorzenie postępowania wobec podejrzanej. - Oczywiście to jest wniosek prokuratury. Sąd będzie przeprowadzał dowody, których to przeprowadzenie uzna za stosowne i konieczne – tłumaczy prokurator.Była to druga opinia biegłych w tej sprawie. Sekcje zwłok 3- i 5-latka wykazały, że dzieci zginęły od ran kłutych. Wiele wskazuje na to, że w tej sprawie doszło do próby tzw. rozszerzonego samobójstwa. Zaraz po zdarzeniu kobieta z ranami ciętymi trafiła do szpitala.