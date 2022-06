Kolejne zawiadomienie do prokuratury ws. incydentu w Inowrocławiu

Policja złożyła zawiadomienie do prokuratury w sprawie niedzielnych zajść w Inowrocławiu. Po wizycie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego między protestującymi a funkcjonariuszami doszło do wymiany zdań. Jeden z policjantów użył gazu pieprzowego.

- Policjanci złożyli do prokuratury zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy policji z wnioskiem o wszczęcie przez prokuratora postępowania z urzędu. Do materiałów dołączono także nagrania z kamerek policjantów, którzy brali udział w interwencji. Osoby, wobec których podejmowano interwencję używały w stosunku do policjantów słów wulgarnych, nie stosowały się do wydawanych poleceń i pomimo kilkukrotnego ostrzeżenia o użyciu gazu nadal nie odsunęły się od funkcjonariuszy. Na polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy służby kontroli prowadzą w tej sprawie postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności - powiedziała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Monika Chlebicz.Wcześniej zawiadomienie do prokuratury złożył prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Jego zdaniem funkcjonariusze mieli przekroczyć uprawnienia, bezprawnie blokując dostęp do publicznego parkingu oraz zajmując część ulicy Kilińskiego.