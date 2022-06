Konferencja: czy miasto jest dostępne dla niewidomych? Czy ułatwia im życie?

„Świat otwarty dla niewidomych - autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans" - to hasło konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbyła się na WSG w Bydgoszczy./fot. Maciej Wilkowski

„Świat otwarty dla niewidomych - autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans" - to hasło konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbyła się na WSG w Bydgoszczy./fot. Maciej Wilkowski

„Świat otwarty dla niewidomych - autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans" - to hasło konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbyła się na WSG w Bydgoszczy./fot. Maciej Wilkowski

„Świat otwarty dla niewidomych - autentyczne niwelowanie skutków niepełnosprawności w dążeniu do wyrównywania życiowych szans" - to hasło konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, która odbyła się na WSG w Bydgoszczy./fot. Maciej Wilkowski