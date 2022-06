Kiedyś przekazał szpital dla UMK. Sejmik stanowczo przeciw fuzji Jurasza i Biziela

Radni wojewódzcy są przeciwko połączeniu uniwersyteckich szpitali w Bydgoszczy. Stanowisko w tej sprawie przyjął w poniedziałek sejmik województwa.

Do porządku obrad trafił projekt radnych Koalicji Obywatelskiej i PSL. - To nie tylko nasze stanowisko, ale także sejmowej komisji zdrowia oraz Rady Miasta Bydgoszczy - mówi radny Roman Jasiakiewicz. - Sejmik jest w szczególny sposób uprawniony do zajęcia stanowiska, bo to on 29 października 2007 roku dokonał darowizny obiektów byłego wojewódzkiego szpitala im. doktora Jana Biziela w Bydgoszczy na rzecz nauki i potrzeb zdrowotnych, reprezentowanych przez Collegium Medicum UMK. Teraz stanowczo sprzeciwia się pomysłowi rektora UMK – tłumaczy.- Jeżeli zostaną zlikwidowane niektóre oddziały i będzie zlikwidowany SOR w jednym ze szpitali, to oznacza to konkretne konsekwencje zarówno dla mieszkańców, którzy będą mieli ograniczony dostęp do służby zdrowia, jak i dla personelu medycznego, który straci pracę – dodaje Michał Krzemkowski, przewodniczący klubu radnych PiS.Stanowisko zostanie przekazane rektorowi UMK, trafi też do Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie radni odrzucili projekt stanowiska klubu radnych PiS, w którym zasugerowano, że uniwersyteckie szpile mają być bazą dla uczelni medycznej, jeżeli taka powstanie w Bydgoszczy oraz żeby Collegium Medicum UMK oparło się na zmodernizowanym szpitalu na toruńskich Bielanach i lecznicy w Grudziądzu.