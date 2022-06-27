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2022-06-27, 12:50 Redakcja

Вільне спілкування в Торуні. Святковий подарунок для дітей у Кцині

У Жніні відбулася прем’єра вистави під відкритим небом «Репортаж» режисера Єжи Лаха. Вистава є театралізованим записом подій війни в Україні / фото Facebook
У Жніні відбулася прем’єра вистави під відкритим небом «Репортаж» режисера Єжи Лаха. Вистава є театралізованим записом подій війни в Україні / фото Facebook
Від першого липня в Торуні змінюються правила проїзду громадським транспортом для громадян України. Біженці зможуть їздити безплатно автобусами і трамваями після пред'явлення проїзного квитка дійсного місяць з символом UKR.

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Білет UKR можуть отримати громадяни України, котрі проживають в Торуні або околицях, а також перетнули кордон після 24 лютого 2022 року у зв'язку з війною в Україні. Квитки будуть видаватись від 28 червня в касах MZK (Miejskie Zakłady Komunikacji), від понеділка до п'ятниці в робочий час. Квиток MZK дійсний протягом місяця, тому після закінчення його терміну необхідно продовжити дію квитка в касах MZK. З безкоштовних місячних квитків УКР біженці можуть скористатись до кінця серпня. Докладна інформація на сторінці www.torun.pl.

Учні Початкової Школи в Кцині організували акцію під назвою “Дар Серця” - подарунок на канікули для дітей з України. В березні учні двох класів організували кавярню. Їм вдалося зібрати понад 1800злотих. Гроші призначили для українських дітей котрі на даний момент проживають в гміні Кциня. Тепер молодь приготувала подарункові купони, котрі коліжанки і колеги з України можуть використати в кафе з морозивом. Від сьогодні 27.06 батьки українських дітей можуть взяти купони в секретаріаті школи, що на вулиці Вижиській в Кцині від 9:00 до 12:00.

В Жніні відбулась прем'єра пленерового спектаклю “Рапорт” під режисерією Єжего Ляха. Спектакль є театральною реєстрацією військових дій в Україні. Його виникнення то плід спільних театральних занять під назвою „Non Possumus”, себто “Не погоджуємося”. Варштати відбувались у Жніні. Організатори підкреслили, що немає згоди на насилля і вбивства в Україні, котрі спричинила агресія Московії.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 27 червня 2022 року
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