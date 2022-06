Załoga MZK kontynuuje strajk. „W weekend nikt się z nami nie kontaktował”

Kierowcy i motorniczowie miejskiej spółki przepraszają pasażerów za utrudnienia, ale mówią, że nie mają wyjścia. Mają żal do władz miasta i spółki, że przez weekend nikt nie podjął z nimi rozmów.

Decyzja załogi MZK pozostaje więc niezmienna. Komunikacja miejska stoi. - Mamy poniedziałek, była sobota, niedziela i nikt się z nami nie kontaktował. Byliśmy czujni, czekaliśmy z telefonami w garści, że możemy się spotkać w interesie społeczeństwa, żeby dziś normalnie ruszyć do miasta - mówi Andrzej Arndt, przewodniczący związku zawodowego pracowników komunikacji miejskiej. - Mogliśmy spokojnie w tym czasie porozmawiać i ustalić szczegóły. Nie mówię, że od razu mieli nam pieniądze wyłożyć na stół, ale mogliśmy chociaż pewne ustalenia poczynić, z którymi załoga pewnie by się zgodziła i moglibyśmy dalej funkcjonować. Niestety do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej informacji o możliwości rozmów – tłumaczy.O tym, co dalej - załoga MZK poinformowała na konferencji w zajezdni przy ul. Inowrocławskiej. Pracownicy zapowiedzieli, że o sytuacji w firmie chcą opowiedzieć na najbliższej sesji Rady Miasta, a na niedzielę zapowiedzieli protest przed ratuszem.Strajk MZK w Bydgoszczy trwa od minionego piątku. Wszystkie standardowo kursujące linie autobusowe i tramwajowe zostały zawieszone. Na czas strajku uruchomiono linie tymczasowe – sprawdź TUTAJ.