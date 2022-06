Na Brdę i Festiwal Wodny spojrzeliśmy z góry. Bydgoszcz jest piękna! [film z drona, zdjęcia]

Przez cały weekend odbywał się Festiwal Wodny Ster na Bydgoszcz. Byliśmy tam w niedzielne popołudnie, by obejrzeć z góry miasto od strony wody.

Spotkania z podróżnikami, muzyka szantowa, rejsy Brdą, wodny wyścig butelkowy i przegląd pięknych jednostek pływających – to wszystko znalazło się w programie Steru na Bydgoszcz. Poza bogatym programem i koncertami na Wyspie Młyńskiej przez dwa dni na gości Festiwalu czekały tramwaje wodne, statek Łokietek oraz Łódź Bydgoszczanka.Na miejscu można też korzystać z płatnych rejsów lub wypożyczalni - m.in.: łodzi motorowych, kajaków rowerków wodnych, deski SUP – wypożyczalnie są dostępne w Przystani Bydgoszcz, na Wyspie Młyńskiej i Rybim Rynku.Podczas Steru na Bydgoszcz odbywała się też wystawa houseboatów firmy La Mare – do obejrzenia było osiem obiektów zacumowanych na Przystani Bydgoszcz.