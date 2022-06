Pałac i park przekażą samorządowi województwa. Wielki piknik w Nawrze

Spadkobiercy rodziny Sczanieckich - ostatnich przedwojennych właścicieli Nawry - oficjalnie przekażą w niedzielę (26 czerwca) pałac i otaczający go park samorządowi województwa. Z tej okazji zaplanowano też całodzienną zabawę na pikniku.

Podtoruńska Nawra to miejsce magiczne. - Niegdyś odegrało znaczącą rolę w dziejach politycznych, kulturalnych i gospodarczych Pomorza – przypomina Urząd Marszałkowski. - Wkrótce powstanie tu placówka kulturalna marzeń odnosząca się do jego tożsamości, a także do misji społecznej, jaką wypełniała sumiennie na ziemiach naszego regionu przedwojenna polska ziemiańska inteligencja - zapowiada.W niedzielę o godz. 13.00 na pałacowych schodach odbędzie się krótka uroczystość, podczas której spadkobiercy rodziny Sczanieckich, ostatnich przedwojennych właścicieli Nawry, oficjalnie przekażą, na ręce marszałka Piotra Całbeckiego, pałac i otaczający go park. Po solidnym remoncie konserwatorskim powstanie tu Muzeum Ziemiaństwa i Wsi z akcentami m.in. na historię stołu i budowę tożsamości miejsca.Przekazanie pałacu poprzedzi Msza św. godz. 12.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, a potem będzie zabawa - wielki piknik rodzinny, na który zapraszają samorząd województwa i Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. W programie znajdą się m.in.: koncert zespołu Michała Hajduczeni „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, pokaz zabytkowych aut, gra terenowa, stoisko z poczęstunkiem przygotowane przez nawrzańskie Koło Gospodyń Wiejskich oraz stoisko promocyjne Uzdrowiska Ciechocinek. Będzie też szkolenie z pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraze oprowadzenie po zespole pałacowo-parkowym z prezentacją koncepcji przyszłego Muzeum. Oprawą wydarzenia jest też przygotowana przez młodych mieszkańców Nawry i okolic wystawa „Nawrzańskie historie – poznaj swoją małą ojczyznę”.