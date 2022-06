Razem z latem czeka rzeka! Rozpoczął się Ster na Bydgoszcz [wideo, zdjęcia]

Spotkania z podróżnikami, muzyka szantowa, rejsy Brdą, wodny wyścig butelkowy i przegląd pięknych jednostek pływających, które goszczą w Bydgoszczy. Aż do niedzielnego wieczoru (26 czerwca) w mieście trwa wodny festiwal.

Co w programie? Każdego dnia festiwalu w Młynach Rothera można spotkać podróżników. W sobotnie popołudnie na scenie na Wyspie Młyńskiej wystąpią: Tadeusz Seibert (godz. 18.00), Alicja Szemplińska (19.30), Michał Szczygieł i gościnnie bydgoszczanin Marcin Pawłowski, znany jako PAWBEATS (21.00). Będzie też koncert na harfie laserowej na Młynówce (22.00) – zagra Kamil Skicki oraz dyskoteka pod gwiazdami, którą poprowadzą Kalwi&Remi (22.30).Niedziela upłynie pod znakiem muzyki szantowej. Na pokładzie statku Łokietek o godz. 13.30 zagra orkiestra z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Nakła nad Notecią, o godz. 16.15 - Trzy Majtki, Banana Boat i Orkiestra Samanta.Tradycyjnie w niedzielę o godz. 15.00 na Rybim Rynku wystartuje wyścig butelkowy. Meta jak zawsze na Wyspie Młyńskiej. Przez dwa dni festiwalu na gości czekać będą tramwaje wodne, statek Łokietek oraz Łódź Bydgoszczanka. - Przygotowaliśmy ponad 800 bezpłatnych wejściówek na rejsy. Wejściówki na rejs będą wydawane na 15 minut przed wypłynięciem – zapowiada bydgoski ratusz. Istnieje także możliwość korzystania z płatnych rejsów lub wypożyczalni, m.in.: łodzi motorowych, kajaków rowerków wodnych, deski SUP (w Przystanie Bydgoszcz, na Wyspie Młyńskiej i Rybim Rynku).Pozostałe atrakcje towarzyszące to m.in.:- Projekt „PortretWielokrotny" - houseboat La Mare, Przystań Bydgoszcz. Portretowanie będzie bezpłatne i dostępne dla osób zgłoszonych. Osoby uczestniczące otrzymają wybrane 3 portrety mailem. Możliwe będzie zamówienie wydruków i oprawy zdjęć w cenach uzgodnionych z uczestnikami. Zgłoszenia uczestników na blogu MetaMemory20. W sobotę, 25 czerwca w godz. 16.00 – 19.00. W niedzielę, 26 czerwca w godz. 12.00 – 16.00 oraz 17.00 – 21.00.- W sobotę, 25 czerwca, o godz. 20:00 odbędzie się wernisaż wystawy „Portret Wielokrotny" w klubie Mózg.- Wystawa houseboat firmy La Mare (8 obiektów) – PRZYSTAŃ Bydgoszcz- Ster na skarb! Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, sobota – niedziela: 12.00-21.00- Ster na skarb! – rodzinny bieg zręcznościowy ; start 25 czerwca, godz. 15.00, Europejskie Centrum Pieniądza , ul. Mennica 4- „Różowy świat staje na głowie” – performance, 25 czerwca, godz. 18:00, ul. Gdańska 4