Historyczne chwile - Kruszwica świętuje 600-lecie nadania praw miejskich

Uroczysta msza święta, specjalne posiedzenie Rady Miejskiej, wreszcie koncerty, spektakle, słowem: urodziny jak się patrzy. Kruszwiczanie zapraszają do składania życzeń przez cały weekend!

Na początek oficjalnych obchodów, o godz. 15 w Bazylice kolegiackiej p.w. św. ap. Piotra i Pawła odprawiona została msza święta w intencji Kruszwicy i mieszkańców pod przewodnictwem prymasa Polski, abp. Wojciecha Polska. W swojej homilii zwracał uwagę na budowanie wspólnoty.- Musiała być w tym mieście, i w ludziach tutaj żyjących, taka rzeczywiście odrodcza siła, która nie tylko pozwoliła na podnoszenie się z ruin, ale też na odważne budowanie przyszłości. Ona w pewnym sensie rozpoczęła się z lokacją tego miasta, bo założenie miasta na prawie niemieckim, na prawie magdeburskim, jak mówmy, gwarantowało wtedy, przede wszystkim posiadanie własnego samorządu, prawa dla mieszczan, a także przyczyniało się do szybkiego rozwoju miasta - mówił abp. Wojciech Polak.Na godz. 18 zaplanowano uroczystą sesja Rady Miejskiej podczas której zostaną wręczone honorowe obywatelstwa. Około godz. 21.30 w kruszwickim amfiteatrze rozpocznie się spektakl „Gniazdo" z udziałem orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Grzegorza Daronia oraz solistów Jarosława Webera i Emilii Hamerlik, z projekcjami dziejów Kruszwicy w 3D, a ok godz. 22.30 koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy".Następnego dnia na parkingu przy Mysiej Wieży w Kruszwicy od godz. 12.00 będzie można skosztować dań przegotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach Jarmarku Nowalijkowego. Do Kruszwicy przyjadą wystawcy z całej Polski, u których można będzie zakupić unikatowe produkty np. chleb, sery, nalewki, miody, przyprawy, wyroby z siana, rzeźby, artykuły z drewna i wiele innych. Podczas wydarzenia wystąpi zespół Kłopocianie.