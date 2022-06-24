«Літо в театрі» – денні табори для дітей при Польському театрі в Бидгощі

Фото www.teatrpolski.pl

Сьогоднішній посібник українською мовою включатиме: про польсько-українські майстер-класи для дітей, які відбудуться в липні в Польському театрі в Бидгощі, та про підготовку до створення Незалежного українського медіа-центру в Європі, який базуватиметься в Польщі.

Польський Театр в Бидгощі запрошує на денні табори в рамrах проекту “Літо в театрі”. Польсько-українські заняття під гаслом „Rozmówki w ruchu/Розмовник на ходу” скеровані до дітей віком від 8 до 12 років. Ціллю курсів є допомога в будуванні відносин між українськими та польськими дітьми а також навчання мов через мистецтво. Учасники курсів будуть навчатись спілкуванню попри гру та заняття такими цікавими видами мистецтва як танець, музика, театр та художнє мистецтво. Створені під час цих занять праці стануть матеріалами для приготування практичного словника для дітей під однойменною назвою курсу „Rozmówki w ruchu/Розмовник на ходу”. Денний табір для дітей триватиме від 18 до 31 липня. Заявки приймаються до 3 липня, формуляр заявки доступний на сторінці Польського Театру в Бидгощі.



А тепер запрошення на свято шахматів в Бидгощі. Розпочинається VII Міжнародний Шахматний Фестиваль імені Леха Качинського. Урочисте відкриття фестивалю сьогодні, в актовому залі Музичної Академії на вул.Гданській 20. Під час урочистого заходу буде розіграно благодійний шахматний турнір Польща – Україна. Організатори запрошують на 19:00 всіх прихильників королівської гри. На церемонії своїм виступом присутніх порадує Аґа Твардовська. Сьогодні шахматний турнір буде перенесено до Поморської Філармонії. Фестиваль триватиме до 4 липня.



Тривають приготування до створення Незалежного Українського Медійного Центру в Європі. Садибою цього осередка буде Польща. Помислодавцями цього проекту є члени редакційного колегіум “Літерацька Україна”. Не виключено, що садибою українського центру буде місто Лодзь.



Переклад Ірени Станчик