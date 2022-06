Śmiertelny wypadek w Emilianowie. To niejedyne tragiczne zdarzenie w regionie [zdjęcia]

Jedna osoba nie żyje, a trzy zostały ranne po zderzeniu trzech samochodów w Emilianowie na trasie Bydgoszcz - Toruń, na DK nr 10. Do wypadku doszło w czwartek (23 czerwca), około godz. 16. Tego dnia doszło także do śmiertelnego wypadku w Kobylarni.

- Działania prowadziło na miejscu wypadku pięć zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Bilans tego zdarzenia jest, niestety, taki, że jedna osoba, a jest to osoba z samochodu marki Peugeot to ofiara śmiertelna, natomiast trzy kolejne osoby z samochodu marki Skoda trafiły do bydgoskich szpitali - mówi starszy kapitan Karol Smarz - rzecznik bydgoskiej straży pożarnej.- 68-letni kierujący pojazdem marki Peugeot z nieustalonej przyczyny zjechał na przeciwległy pas jedni, gdzie otarł się o pojazd marki BMW, a następnie zderzył się czołowo z samochodem marki Skoda. W wyniku zderzenia kierujący peugeotem zginął na miejscu, natomiast trzy osoby ze skody zostały przewiezione do szpitala - mówi komisarz Przemysław Słomski z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.Tego samego dnia, po godz. 16, w Kobylarni w gminie Nowa Wieś Wielka na drodze wojewódzkiej zderzyły się dwa pojazdy: osobowy i ciężarowy. Kierowca tego pierwszego zmarł na miejscu wypadku.Z kolei około godz. 18, w Stryszku na trasie Bydgoszcz - Inowrocław doszło do kolizji motocykla z osobówką.