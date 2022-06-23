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Emilianowo między Bydgoszczą a Toruniem. Zderzenie dwóch aut. Jedna osoba nie żyje. Duże utrudnienia
Emilianowo między Bydgoszczą a Toruniem. Zderzenie dwóch aut. Jedna osoba nie żyje. Duże utrudnienia
Emilianowo między Bydgoszczą a Toruniem. Zderzenie dwóch aut. Jedna osoba nie żyje. Duże utrudnienia
Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-06-23, 12:55 Redakcja

Французька мова для дорослих, безкоштовні святкові майстер-класи для дітей

В Іновроцлаві відбудуться безкоштовні святкові майстер-класи для українських та польських дітей / фото Pixabay
В Іновроцлаві відбудуться безкоштовні святкові майстер-класи для українських та польських дітей / фото Pixabay
До участі у безплатному курсі французької мови біженців з України запрошує Торунське Товариство Alliance Française.

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Якщо ви втекли від війни і хочете почати вчити або продовжити навчання французької мови, то можете це зробити завдяки проекту "Je parle французькою ! я розмовляю français". Безкоштовні курси скеровані як на аудиторію дітей, так і для молоді і дорослих. Кількість місць обмежена. Докладна інформація на сторінці www.aftorun.pl.

В Іновроцлаві відбудуться безплатні заняття на літніх канікулах для українських і польських дітей. Все в рамках проекту “Творче літо з культурою”. Проект адресовано до дітей віком від 7 до 12 років. В програмі між іншим: заняття з вокалу а також знайомство з танцем. Окрім опікунів, що ведуть курси, буде також присутній перекладач, котрий полегшить спілкування між учасниками. Заплановано 4 заїзди таких занять. Кожний з них триватиме по два тижні (крім вікендів). Кожного дня учасники отримають невеликий почастунок. Реєстрація на заняття у липні тривають до 30 червня, а на заняття у серпні реєстрація триватиме до 22 липня. Докладна інформація на сторінці www.kckino.pl. Інформація українською мовою доступна також за номером телефону : 786 479 032

І ще маємо для вас запрошення до Жніна, де в найближчі вихідні дні відбудуться Мотоводні Змагання Європи і Світу. Там завітають найкращі спортсмени мотоводного спорту. Тому варто вибратись на озеро Мале Жнінське, щоб побачити спортивні змагання. Але це ще не все. Заплановано також ще інші заходи. Урочисте відкриття змагань разом з презентацією учасників відбудеться завтра о 20:00 на пляжі якраз перед Центром Водних Видів Спорту. О 21:30 на Площі Свободи (Plac Wolności) відбудеться спектакль. В Суботу крім змагань в програмі також пікнік і концерти. Свято триватиме до неділі.

Переклад Ірени Станчик
Інформаційний буклет для громадян України - 23 червня 2022 року
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Wiadomości lokalne

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