UMK chce łączyć bydgoskie szpitale: pilnie zwołana komisja zdrowia w Sejmie!

Przewodniczący Tomasz Latos zwołał w czwartek w Warszawie - w trybie pilnym - posiedzenie sejmowej komisji zdrowia w sprawie planowanego przez UMK połączenia dwóch bydgoskich szpitali uniwersyteckich.

Weźmie w nim udział m.in. prezydent Bydgoszczy. - Dzisiaj jestem w Warszawie. Przed nami ważna komisja ws. trwającego, z inicjatywy rektora UMK, procesu konsolidacji szpitali uniwersyteckich w Bydgoszczy – pisze na Facebooku Rafał Bruski. - Nie wyobrażam sobie, żeby tak ważne decyzje zapadały w zaciszu gabinetów UMK, bez żadnej informacji publicznej czy debaty społecznej.Komisja rozpoczęła się o godz. 9.00. Tymczasem w poniedziałek pracownicy i związkowcy z bydgoskiego szpitala im. Biziela wyszli przed lecznicę z transparentami i megafonami. Ostro sprzeciwiali się połączeniu lecznic, mówili o likwidacji oddziałów, przychodni i o tym, że w całym procesie są pomijani.Krytycznie do propozycji rektora UMK odniósł się bydgoski okręg partii Lewica Razem. - Uważamy, że proponowane zmiany mogą być niekorzystne nie tylko dla pracowników obu placówek, ale i dla ich pacjentów - czytamy w przesłanym oświadczeniu. - Pracownicy muszą mieć możliwość zabrania głosu w sprawie ich miejsca pracy. Niedopuszczalną sytuacją jest podejmowanie decyzji dotyczących ich przyszłości, bez ich udziału - oceniają działacze Lewicy Razem. Władze UMK argumentując pomysł podnoszą kwestie finansowe zapominając o tym, że szpital poniósł duże koszty w trakcie walki z pandemią COVID-19, co przyczyniło się do ujemnego wyniku finansowego. Wynik finansowy to także w dużej mierze efekt polityki samej uczelni, o czym zdaje się ona zapominać.