Po sesji: prezydent Grudziądza z absolutorium, miejska lecznica z oceną negatywną

Sesja grudziądzkiej rady miasta: prezydent Grudziądza otrzymał absolutorium, choć radni nie byli w tej materii jednomyślni. Podjęto również uchwałę w sprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej grudziądzkiej lecznicy. Finanse szpitala są w katastrofalnym stanie...

- Nie oceniamy tylko tego, czy zgadzają się zapisy w uchwale, czy sprawozdanie odzwierciedla przepisy prawa, ale politykę, którą pan prezydent realizował przez cały rok 2021 - mówi Arkadiusz Goszka, radny niezrzeszony Czas Grudziądza. - Negatywnie oceniamy politykę pana prezydenta, działania, które podejmował w 2021 roku.- Absolutorium na tak - mówi Paweł Napolski, klub radnych Koalicji Obywatelskiej.- Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie prezydenta z wykonania budżetu.- Większość udzieli prezydentowi absolutorium - mówi Sławomir Szymański, przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w radzie miejskiej w Grudziądzu.- Natomiast w moim klubie nie ma zgody na to, żeby prezydentowi udzielić absolutorium za wykonanie chociażby budżetu. Jeżeli chodzi o podliczenie różnych słupków, liczb to, oczywiście, wszystko się zgadza, bo nie może się nie zgadzać, jednak co do sposobu zarządzania miastem, mamy oczywiście wiele zastrzeżeń.Prezydent Maciej Glamowski pozytywnie patrzy na przyszłość miasta.- Konsekwentnie odbudowujemy wiarygodność finansową miasta. Myślę, że to się udaje, mamy pozytywne wszystkie opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale co jest bardzo ważne, jesteśmy teraz partnerem w rozmowach z instytucjami finansowymi. Przypomnę też, że nasz skarbnik otrzymał prestiżową nagrodę Skarbnika Roku, więc to też jest uznanie dla naszej ciężkiej pracy. Dziękuje mieszkańcom, bez których wsparcia byłoby to niemożliwe. Dziękuję także radnym, za podejmowanie trudnych decyzji.Co z sytuacją grudziądzkiego szpitala? Przypomnijmy, że lecznica ma ponad 400 mln zadłużenia. Mówi na ten temat Łukasz Kowarowski, przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza.- Bez pomocy rządowej nic się nie zmieni. Opinia jest negatywna, jednak wynika ona także z pewnych wskaźników, na podstawie których została wydana. Ona nie mogła być inna, niż negatywna, mimo że w ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch latach, sytuacja szpitala się trochę poprawiła, nie mniej, perspektywa nie jest na dzień dzisiejszy korzystna. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, a ich nie ma. Wiemy, że rząd pracuje chociażby nad powstaniem agencji restrukturyzacji szpitali. Miejmy nadzieję, że to będzie pierwszy krok w lepszą stronę - mówi Kowarowski.Więcej w materiale Marcina Dolińskiego.