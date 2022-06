Remonty dróg są niewyobrażalnie drogie. Te powiaty dostały wsparcie rządowe [wideo]

Siedem samorządów Kujaw i Pomorza otrzymało dofinansowanie na drogowe inwestycje. Umowy już zostały podpisane. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

przebudowa drogi powiatowej Młyniec I – Jedwabno – Toruń – etap I; długość 2,983 km – dofinansowanie 2 746 500,00 zł,

przebudowa drogi powiatowej Książki – Kruszyny; długość 800 m – dofinansowanie 380 852,00 zł,

przebudowa odcinka drogi gminnej nr 120208C oraz budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Giżynek; długość 2,1 km – dofinansowanie 907 665,00 zł,

przebudowa dróg gminnych Witkowo – Nowa Chełmża i w m. Kuczwały; długość 1,3 km – dofinansowanie 476 384,00 zł,

przebudowa – modernizacja drogi gminnej Kijewo Szlacheckie – wieś; długość ok. 1 km – dofinansowanie 329 548,00 zł,

przebudowa drogi gminnej nr 060324C w miejscowości Malankowo; długość ok. 1 km – dofinansowanie 379 281,00 zł,

budowa drogi gminnej – ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego; długość ok. 800 m – dofinansowanie 1 442 785,00 zł.

Umowę na remont dróg podpisał m.in. zastępca wójta gminy Chełmża, Kazimierz Bóbr. Pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę dróg gminnych relacji Witkowo - Nowa Chełmża i w miejscowości Kuczwały. Długość wszystkich odcinków 1,3 kilometra, a wartość zadania wynosi 952 tys. 768 zł - dofinansowanie: 476 tys. 384 zł.Jest to jedna z siedmiu podpisanych w środę (22 czerwca) umów w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pieniądze trafią także do powiatu toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej Młyniec Pierwszy - Jedwabno. Tu wsparcie wyniosło prawie 2 mln 700 tys.- To już trzecia dofinansowania w ramach tego konkursu - mówi Michał Ramlau, wicestarosta toruński. - Stan dróg, myślę że we wszystkich powiatach jest niezadowalający - tak to nazwę, dlatego każdy kolejny remont przyjmujemy z zadowoleniem. Dofinansowanie jest na poziomie 50 procent, natomiast koszty bardzo rosną, jeśli chodzi o wykonawstwo, więc bez tego wsparcia na pewno nie podejmowalibyśmy decyzji o remoncie takich dróg.W 2022 roku samorządy województwa kujawsko-pomorskiego zostaną dofinansowane łączną kwotą 156 413 580,65 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na zadania powiatowe przewidziano 45 382 511,10 zł, a 111 031 069,55 zł na zadania gminne.Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że od 2016 roku w województwie kujawsko-pomorskim udało się zbudować lub przebudować prawie 2 tysiące kilometrów dróg, a rządowe dofinansowanie do nich wyniosło prawie miliard złotych.Wśród inwestycji, które otrzymały dzisiaj rządowe wsparcie znalazły się: