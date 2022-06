RDOŚ: Wycinka na Kępie Bazarowej nie zaszkodziła naturze. Co na to społecznicy? [DECYZJA]

Społecznicy nie zgadzają się z decyzją RDOŚ, która uznała, że nie doszło do szkody w środowisku po wycince drzew na Kępie Bazarowej w Toruniu. Będą wnosili do GDOŚ o uchylenie tej decyzji i ponowne rozpatrzenie sprawy. Chodzi o blisko trzy hektary lasu na obszarze Natura 2000.

Toruńska prokuratura wszczęła ona śledztwo ws. wycinki drzew na Kępie Bazarowej podczas remontu mostu im. Piłsudskiego. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Andrzej Kukawski przekazał w środę (22 czerwca), że nadal trwają prace nad wyjaśnieniem tej sprawy.





- Wszczęte zostało śledztwo z artykułu 181 par. 1 Kk, który mówi o tym, że kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W tej sprawie wchodzą w grę zniszczenia w świecie roślinnym o znacznych rozmiarach. Postępowania zostało wszczęte. Poczekajmy, dajmy czas prokuratorowi, żeby wszystko w tej sprawie sprawdził - powiedział Kukawski.



W tej sprawie prezydent Torunia, Michał Zaleski zwołał w środę (22 czerwca) konferencję prasową. Opowiedział o decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 13 czerwca, w której umarza się postępowania ws. wydania decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych na skutek wycinki drzew.- Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że przeprowadzona wycinka drzew i krzewów nie wpłynęła znacząco negatywnie na obszar Natura 2000 - mówił prezydent Zaleski.(...) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazuje natomiast na konieczność podjęcia działań zmierzających do odtworzenia powstałych strat środowiskowych. W decyzji RDOŚ wymieniono m.in. montaż 25 skrzynek dla ptaków, nasadzenia na terenach leśnych oraz różnych drzew z gatunków właściwych dla siedliska, odtworzenia łąk i ustawienia tablic informacyjnych dotyczących gatunków ptaków i ich siedlisk.- Pojawiają się w dalszej części decyzji informacje, że zasięg ewentualnego negatywnego oddziaływania był na poziomie 0,003 procenta. (...) Decyzja jest ostateczna, prawomocna i obowiązująca wszystkie strony, jak i osoby, które są decyzją zainteresowane - mówił prezydent Zaleski.- Ze zdumieniem przyjęliśmy informację, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy umorzyła postępowanie ws. wycinki na Kępie Bazarowej - uznając, iż nie doszło do szkody w środowisku w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych na obszarze 15 ha lasu łęgowego. Przypomnijmy, że są to lasy związane głównie z rzekami i stanowią 0,4 procenta wszystkich lasów w Polsce. To bardzo mało, więc są to bardzo cenne lasy. Na tym terenie całkowicie wycięto drzewa i krzewy na powierzchni trzech hektarów, co w stosunku do 15 hektarów całego lasu, na którym prowadzone były prace, stanowi 20 procent tego terenu - powiedział Mariusz Warachim z Fundacji Zielone Kujawy.RDOŚ - jak wskazał Warachim, obliczając powierzchnię szkody odniosła wycięte trzy hektary do powierzchni - uwaga - wszystkich lasów łęgowych w całym kraju, których jest 100 tysięcy hektarów.W jego ocenie jest to tak, jakby wyciąć wielki las w jednym miejscu i powiedzieć, że nic się stało, bo w Polsce mamy jeszcze wiele innych lasów.- Uważamy, że jest to wysoce niesprawiedliwe podejście, a praktyki stosowane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w naszym kraju są bardzo krzywdzące w stosunku do przyrody i do nas samych - obywateli. W związku z tym, jako organizacja społeczna stojąca na straży ochrony środowiska zamierzamy zawnioskować o uchylenie decyzji o nieuznaniu wycinku na Kępie Bazarowej za szkodę w środowisku - przekazał Warachim.Odwołanie od decyzji RDOŚ zapowiedział także Piotr Marach z Zielonego Torunia.- Wniosłem już o przesłanie mi decyzji RDOŚ o umorzeniu, żeby się od niej odwołać. Byłem bowiem zawiadamiającym w tej sprawie, a nie zostałem przez RDOŚ poinformowany o swoich prawach na wcześniejszych etapach postępowania. Dlatego będę wnosił do GDOŚ o uchylenie tej decyzji i ponowne wszczęcie postępowania. Tym razem z udziałem strony społecznej. Taką możliwość uchylenia przewiduje Kodeks Postępowania Administracyjnego, więc w żadnym razie obecna decyzja RDOŚ nie jest ostateczna. W moim odczuciu pominięcie moich praw powoduje, że decyzja u umorzeniu jest bezprawna - powiedział Marach.Sylwester Jankowski z Partii Zieloni z Torunia powiedział , że w tej sprawie naruszone zostało nie tylko prawo społeczników, ale przede wszystkim dobro najwyższe, jakim jest przyroda.Rzecznik RDOŚ w Bydgoszczy Anna Gondek powiedziała, że w trakcie dotychczasowego postępowania ustalono strony postępowania, którymi są prezydent Torunia i Miejski Zarząd Dróg i nie wpłynął do nas żaden wniosek o nadanie statusu strony w sprawie kolejnym podmiotom.Przekazała też, że w sprawie wycinki drzew na Kępie Bazarowej inne postępowania wyjaśniające prowadzone są również przez Komisariat Policji Toruń Podgórz, Prokuraturę Rejonową Toruń Zachód oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.Kępa Bazarowa to wyspa między Wisłą, a jej południową odnogą Małą Wisłą — zlokalizowana dokładnie naprzeciwko historycznego centrum Torunia — średniowiecznego zespołu miejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.